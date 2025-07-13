یک گروه وابسته به داعش ۶۶ نفر را در شرق کنگو کشتند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند که شورشیان وابسته داعش ۶۶ نفر را در شرق این کشور کشتند.

مقام‌های محلی کنگو شورشیان «نیروهای متحد دموکراتیک» را که با داعش مرتبط است، مسئول حمله به غیرنظامیان در منطقه «ایرومو» و قتل آنها معرفی کردند.

«مارسل پالوکو» از مقام‌های محلی در ایرومو در مرز اوگاندا اظهار کرد که قربانیان با قمه و قداره کشته شدند و در زنان نیز جزو کشته‌ها هستند.

همچنین شماری از افراد نیز گروگان گرفته شده‌اند که از تعداد آنها جزئیاتی منتشر نشده است.

«ژان توبی اوکالا» سخنگوی دفتر سازمان ملل در شرق کنگو، کشتار این غیرنظامیان را «حمام خون» توصیف کرد.

نیروهای متحد دموکراتیک یک گروه اوگاندایی است که دامنه حملات آن به شرق کنگو نیز کشیده شده است.

شمار ستیزه‌جویان نیروهای متحد دموکراتیک مشخص نیست. این گروه مرتبا به غیرنظامیان حمله می‌کند.

