به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دست‌کم ۶۰ غیرنظامی در حمله مرگبار افراد مسلح وابسته به گروه «نیروهای دموکراتیک متحد» (ADF) هم‌پیمان با داعش، به روستای «نطویو» در استان «شمال کیوو» در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، کشته شدند.

به گفته سرهنگ «آلان کیویوا» مسئول اداری در منطقه لوبیرو، این کشتار درست پس از مراسم خاکسپاری اهالی روی داد و احتمال افزایش شمار قربانیان همچنان وجود دارد.

یکی از بازماندگان در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس توضیح داد که حدود ۱۰ مهاجم مسلح به قمه و ساطور مردم را وادار کردند در یک نقطه تجمع کنند و سپس به آنان حمله‌ور شدند. او گفت که در میان فریادهای قربانیان بیهوش شده و جان به در برده است.

حمله دوم

در حادثه‌ای جداگانه، فعالان مدنی از کشته شدن دست‌کم ۱۸ نفر در حمله دیگر همین گروه به منطقه بنی در شمال کیوو خبر دادند.

«کلود موسافولی» فعال حقوقی محلی اعلام کرد که اجساد قربانیان به شهر اوچا منتقل شده و بسیاری از آن‌ها آثار مثله شدن بر اثر ضربات تیز دارند. او از مردم خواست برای شناسایی بستگان خود مراجعه کنند.

افزایش خشونت‌ها با وجود عملیات مشترک

گروه «نیروهای دموکراتیک متحد» در مرزهای کنگو و اوگاندا فعالیت دارد و در سال ۲۰۱۹ با داعش بیعت کرد. با وجود عملیات مشترک ارتش‌های دو کشور، این گروه همچنان به کشتار غیرنظامیان ادامه می‌دهد.

در ماه ژوئیه گذشته، این گروه، دو حمله گسترده در استان ایتوری انجام داد: یکی به کلیسایی در شهر کوماندا که به کشته شدن ۳۴ نفر انجامید و دیگری در منطقه ایرومو که ۶۶ کشته برجای گذاشت.

خلأ امنیتی و بهره‌برداری گروه‌های مسلح

شرق کنگو با درگیری‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند؛ از جمله نبرد ارتش دولتی با جنبش شورشی «ام۲۳» که از سوی رواندا حمایت می‌شود. این شرایط باعث خروج نیروهای دولتی از برخی روستاهای مرزی و ایجاد خلأ امنیتی شده است.

«فولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هشدار داد که گروه ADF از این خلأ برای گسترش دامنه حملاتش بهره برده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸