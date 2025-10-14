کشته شدن ۱۹ غیرنظامی در حمله عناصر داعش در شرق کنگو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حملهای شبانه در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، ۱۹ غیرنظامی توسط شورشیانی که گمان میرود با گروه تروریستی داعش در ارتباط باشند، کشته شدند. این حمله موجب تشدید ناامنی در منطقهای شد که به منابع معدنی غنی شهرت دارد.
بر اساس گزارش دو مقام محلی، این حمله در روستای موکوندو واقع در منطقه لوبیرو از استان شمال کیوو رخ داد.
فرمانده نظامی منطقه، در گفتوگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که این حمله احتمالا توسط گروه «نیروهای دموکراتیک متحد» انجام شده و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.
گروه «نیروهای دموکراتیک متحد» که با نام «ولایت آفریقای مرکزی» وابسته به داعش نیز شناخته میشود، مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت. این گروه پیشتر مسئولیت چندین حمله مرگبار را پذیرفته بود، از جمله حملهای در ماه سپتامبر به مراسم خاکسپاری که جان بیش از ۶۰ غیرنظامی را گرفت.
طبق گزارشها، مهاجمان لباسهایی مشابه یونیفرم ارتش کنگو به تن داشتند که به آنها اجازه ورود به روستا بدون جلب توجه را داد. سپس با استفاده از تفنگ، چاقو و چماق به ساکنان حمله کردند. یک کشیش محلی که به دلایل امنیتی نامش فاش نشده، این جزئیات را به رویترز ارائه داده است.
اسپوار کامباله، یکی از رهبران جامعه مدنی منطقه، اعلام کرد که در این حمله ۱۹ نفر کشته و ۸ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین ۲۶ خانه در آتش سوخت. او افزود: «ما نمیدانیم چطور شورشیان توانستند به ما حمله کنند، در حالی که تصور میکردیم روستا کاملاً امن است. مردم وحشتزدهاند؛ برخی به جنگلها گریختهاند و هنوز بازنگشتهاند.»
گروه «نیروهای دموکراتیک متحد» در ابتدا یک گروه شورشی در اوگاندا بود که از اواخر دهه ۱۹۹۰ در جنگلهای کنگو مستقر شد. این گروه از سوی داعش به عنوان یکی از شاخههای وابسته به خود شناخته شده است.
حملات اخیر این گروه موجب افزایش نگرانیهای امنیتی در شرق کنگو شده؛ جایی که شورشیان جنبش «ام-۲۳» مورد حمایت رواندا نیز در سال جاری پیشروی قابل توجهی داشتهاند.
