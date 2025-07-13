ترور مسافران در بلوچستان، جنایتی علیه بشریت و ثبات ملی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی رئیس شورای علمای شیعه پاکستان حمله تروریستی به اتوبوس مسافربری که از کویته، مرکز ایالت بلوچستان، به سوی پنجاب در حرکت بود را به شدت محکوم کرد و گفت: هدف قرار دادن مسافران پس از بررسی کارت‌های شناسایی اقدامی بسیار تأسف‌بار و نگران‌کننده است.

وی با خانواده‌های قربانیان این ترور هدفمند، صمیمانه ابراز همدردی و تسلیت کرد.

ترورهای بلوچستان حمله‌ای آشکار به امنیت و ثبات پاکستان است



سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان نیز اعلام کرد: ناامنی‌ها، حملات تروریستی اخیر و شهادت شهروندان بی‌گناه در بلوچستان، چیزی کمتر از یک فاجعه ملی نیست. دل هر پاکستانی از این حادثه دردناک، اندوهگین و غم‌زده است. این اقدامات نه‌تنها جنایاتی بزرگ علیه بشریت‌اند، بلکه حمله‌ای مستقیم به امنیت و ثبات وطن عزیز ما محسوب می‌شوند.

وی تأکید کرد: شواهد و واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که نیروهای دشمن، به‌ویژه هند و اسرائیل، در قالب یک اتحاد پنهانی پشت این رویدادها هستند. هدف آن‌ها، ایجاد نفاق، بی‌اعتمادی و آشوب در بلوچستان برای ضربه‌زدن به تمامیت ارضی و وحدت ملی پاکستان است. این توطئه‌ها مدت‌هاست ادامه دارند و هدف آن‌ها تضعیف داخلی کشور و ایجاد تفرقه در میان ملت است.

راجه ناصر ادامه داد: ما این ظلم و بربریت را به شدت محکوم می‌کنیم و مجدداً تأکید می‌کنیم که خون شهدای بی‌گناه وطن ان‌شاءالله بی‌ثمر نخواهد ماند. قاتلان این جان‌های معصوم به سزای اعمال خود خواهند رسید و نقشه‌های پلیدشان نقش بر آب خواهد شد.

رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان افزود: در این دوران حساس، باید با پختگی سیاسی، اتحاد ملی و درایت عمل کنیم. اکنون زمان امتیازگیری سیاسی یا منازعه نیست، بلکه زمان ناکام‌کردن توطئه‌های دشمن و تبدیل‌کردن بلوچستان و سراسر کشور به مأمن آرامش است. مردم وطن‌دوست بلوچستان، سرمایه و عزت این سرزمین هستند. لازم است رابطه‌ای بر پایه محبت، اعتماد و احترام با آنان برقرار شده و مشکلات‌شان از طریق گفت‌وگو، عدالت و سیاست‌گذاری شفاف حل گردد.

وی گفت: پاکستان اکنون در برهه‌ای حساس و تاریخی قرار دارد. مسئولیتی سنگین بر دوش سیاستمداران، نخبگان و نهادهای دولتی است که با نهایت تدبیر و در نظر گرفتن منافع ملی، گام بردارند، زیرا کوچک‌ترین غفلت ممکن است به خساراتی جبران‌ناپذیر منجر شود. باید با استراتژی جمعی و اتحاد، مسیر ثبات، آرامش و پیشرفت وطن عزیز را هموار کنیم.



