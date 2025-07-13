۸۵ درصد منازل مردم غزه نابود شده است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی بیمارستان شهدای اقصی در گفتوگو با شبکه المسیره، نسبت به پیامدهای خطرناک قطع برق در بیمارستانهای نوار غزه هشدار داد و تأکید کرد: توقف جریان برق در مراکز درمانی، عملاً به معنای از بین رفتن جان بیماران است.
وی همچنین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از ورود سوخت کافی برای راهاندازی بیمارستانها جلوگیری میکند، مسئلهای که عملکرد حیاتیترین تجهیزات پزشکی را مختل کرده و جان هزاران نفر، بهویژه بیماران نیازمند مراقبتهای ویژه را تهدید میکند.
الدقران همچنین به وضعیت نگرانکننده کودکان غزه اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۵۰ هزار کودک به دلیل پیامدهای محاصره، با سوء تغذیه شدید مواجه هستند و در شرایطی زندگی میکنند که هر روز جانشان در معرض تهدید قرار دارد.
سخنگوی بیمارستان شهدای اقصی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۱۷ هزار کودک توسط جنگندهها و تانکهای رژیم اشغالگر کشته شدهاند، و اکنون دشمن با گرسنگی و بیماری، در تلاش است تا نسل آینده غزه را از بین ببرد.
