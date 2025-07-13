دلالت آیه 62 سوره نمل بر مهدویت

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: یکی ازعلت های به اجابت نرسیدن دعاهای ما این است که در عین خواستن از خداوند، امیدمان به افراد و وسایل دیگر هم هست و به بیان روشن‌تر، دعای ما خالصانه و صادقانه نیست؛ اما آن گاه که از اسباب و علل مادی کاری ساخته نیست انسان مضطر، صادقانه خدا را می خواند و اجابت را می بیند.

نقطه عالی معرفتی آن جاست که در عین فراهم بودن همه اسباب و وسایل مادی، انسان، خود را مضطر و فقیر محض ببیند و همه‌کاره عالم را خدای علیَ اعلا ببیند. از طرف دیگر، ما در این عالم ماده، به استفاده از ابزار و امکانات مادی مامورهستیم؛ با این نگاه که همه چیز را وسیله ببینیم و مسبب الاسباب را حق تعالی بدانیم

بشر پیوسته در آرزوی رسیدن به مدینه فاضله و داشتن زندگی مطلوب بوده است و هر زمان امید به افراد یا جریان ها و قدرت های مادی داشته و به شرق یا غرب دل بسته باشد؛ هر چه جلوتر رفته از رسیدن به آرزو هایش دورتر و مشکلاتش پیچیده‌تر شده است و لذا عالَم پر از ظلم و جور شده و بی عدالتی و ظلم به حدی می رسد که مردم درمی یابند که تنها راه نجات روی آوردن به ولیَ خداست.

این بلوغ و از طرف دیگر اوضاع آشفته عالم و فریاد مظلومان، سبب می شود اوضاع به حدی بحرانی گردد که ولی خدا مضطرانه، مولای خود را بخواند و امر فرج را خواستار شود[1]



یجیبُ: جواب می دهد، اجابت می کند(فعل مضارع باب افعال از ماده «جوب»)؛

مُضطَرَّ: درمانده(اسم مفعول باب افتعال، به معنای وادار کردن و مجبور کردن کسی به اجرای کاری است.[2] در نتیجه مضطر به کسی گفته می شود که تحت فشار خواسته کسی قرار گرفته یا به گونه ای شداید و سختی ها او را فرا گرفته است که چاره از او سلب و درمانده و ناتوان شده است؛

دعا: خواند (فعل ماضی ثلاثی مجرد از ماده «دعو»)؛

یَکشِفُ: برطرف می کند(فعل مضارع ثلاثی مجرد از ماده«کشف»)؛

خُلَفاءَ: جانشینان، (جمع «خلیفه» از ماده «خلف»)؛

تَذَکَّرُونَ: پند می گیرید(فعل مضارع باب تفعل، از ماده «ذکر» در اصل «تتذکرون» بوده است که بنا بر قواعد صرفی حرف «ت»حذف شده است).



مضطر واقعی کیست؟

«مضطرَ» کسی است که از همه اسباب و ابزار معمول در حلَ مشکلات خود و گرفتاری هایی که دارد، ناامید شده و با تمام وجود به خداوند رو آورده است. رسیدن به این مرحله از درک و بینش، معمولا یا در حالت اضطرار و ناامیدی کامل پیش می آید یا در صورت دستیابی به معرفت های برتر که جز از طریق توجهات خاص الاهی میسر نمی شود.

یکی از لقب های معروف امام عصرQ، «مضطرَ» است. در بسیاری از ادعیه و روایات، از حضرت مهدیQ با لقب «مضطر» یاد شده است؛ از جمله در قسمتی از دعای ندبه آمده است: «این المضطرَالذی یجاب اذا دعا؛ کجاست مضطری که چون دعا کند، اجابت می شود؟!»

همین طور در روایتی که از امام صادقS درباره تفسیر آیه «اَمَّن یُّجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ یَکشِفُ السُّوءَ»، وارد شده، چنین آمده است:

«سوگند به خدا! منظور از «مُضطر» در این آیه، قائم آل محمدa است. وقتی در آخرالزمان ستم و بیداد، سرتاسر جهان را فرا گرفت» او بین رکن و مقام [در مسجدالحرام] دو رکعت نماز می خواند و آن گاه دست به دعا برداشته و از خداوند تعجیل در فرج خود را می خواهد و پروردگار عالم نیز دعای او را اجابت می کند و به او اذن ظهور می دهد. به دنبال این واقعه مبارک، آن حضرت به برکت امدادهای غیبی و همچنین یاری انسان های مومن و شجاع بساط ستم را از روی زمین برخواهد چید».[3]



چرا به امام عصر لقب مضطر داده شده است؟

براساس مجموع روایات مربوط به این بحث، امام معصوم در جایگاه حجت الاهی، در خیر خواهی به بندگان خدا و محبت به آنان، از پدر و مادر به آن ها مهربان تر است. کدام اضطرار از این سخت تر که کسی حجت خدا باشد و حفظ، ترویج و حاکم کردن احکام و ارزش های الاهی را به عهده داشته باشد؛ اما در شرایطی واقع شود که ملاحظه کند حکام جورازیک طرف و منافقان و انسان های هواپرست از طرف دیگر، احکام حیات بخش الاهی را زیر پا می گذارند و بندگان خدا را از مسیر سعادت واقعی منحرف می کنند و آن ها را به بی راهه سوق می دهند؟!.[4]

در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است: «و اللَّه لکأنی انظر الی القائم و قد اسند ظهره الی الحجر ثم ینشد اللَّه حقه ... قال هو و اللَّه المضطر فی کتاب اللَّه فی قوله: «أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ وَ یَجْعَلُکُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ»؛ به خدا سوگند، گویا من مهدیQ را می ‌بینم که پشت به حجر الاسود زده و خدا را به حق خود می ‌خواند ... .» سپس فرمودند: به خدا سوگند، مضطر در کتاب اللَّه در آیه أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ ... او است».

در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام چنین آمده است: «نزلت فی القائم من آل محمد علیهم السلام هو و اللَّه المضطر اذا صلی فی المقام رکعتین و دعا الی اللَّه عز و جل فاجابه و یکشف السوء و یجعله خلیفة فی الارض»؛ [5] این آیه در مورد مهدی ازآل محمدQ نازل شده است، به خدا سوگند، مضطر او است، هنگامی که در مقام [ابراهیم] دو رکعت نماز به جا می‌ آورد و دست به درگاه خداوند متعال بر می‌دارد، خداوند دعای او را اجابت و ناراحتی‌ها را بر طرف می کند و او را خلیفه روی زمین قرار می ‌دهد».

بدون شک منظور از این تفسیر؛ همان گونه که نظایر آن را فراوان دیده ‌ایم، منحصر کردن مفهوم آیه به وجود مبارک امام زمانQنیست، بلکه آیه مفهوم گسترده‌ای دارد که یکی از مصداق های روشن آن، وجود امام مهدیQ است، در آن زمان که همه جا را فساد گرفته، درها بسته شده، کارد به استخوان رسیده، بشردر بن‌بست سختی قرار گرفته، و حالت اضطرار در کل عالم نمایان است؛ آری در آن هنگام، آن حضرت در مقدس‌ترین نقطه روی زمین دست به دعا برمی ‌دارد و تقاضای کشف سوء می ‌کند و خداوند این دعا را سرآغاز انقلاب مقدس جهانی او قرار می ‌دهد و به مصداق «وَ یَجْعَلُکُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ»، او و یارانش را خلفای روی زمین می‌ کند .[6]



مقصود از «خلفاء الارض» چیست؟

«خلافت»، به معنای قدرتمندی و حاکمیت است. با توجه به قرائن موجود در آیه، مقصود از مضطری که خداوند را می خواند، پیشوایانی هستند که در فشارها و سختی های مبارزه با شرک و طاغوت، به درگاه خداوند انابه می کنند و خداوند به دلیل اضطرار، دعای ایشان را مستجاب می کند و پیروانشان را حاکمان و قدرتمندان زمین قرار می دهد و دشمنانشان را منکوب و خوار می کند.

البته این معنا، با اجابت دعای هر مضطر منافاتی ندارد؛ ولی با توجه به مفرد آمدن کلمه «مضطر» و جمع آمدن« یجعلکم خلفاء» باید گفت: آیه با حرکت ها و مبارزات اجتماعی تطابق دارد. باید توجه داشت روایاتی که کامل ترین مصداق این آیه را زمان ظهور حضرت مهدیQ می داند و مصداق«مضطر» واقعی را آن حضرت معرفی می کند، گویای این مطلب است که آن زمان، بدی ها زمین را فرا می گیرد و حضرت، در اوج اضطرار قرار می گیرد، و دست به دعا برمی دارد و خداوند نیز دعای حضرت را اجابت می کند و موانع حکومت آن حضرت را از سر راه برمی دارد. امام زمانQ به عنوان خلیفه مطلق روی زمین فرمانروایی می کنند و حاکمان الاهی و زمینی تحت پرچم آن حضرت حکومت و عدل و قسط را برپا می کنند.

یکی از شرایط اصلی استجابت دعا، اضطرار و درماندگی است: «اَمَّن یُّجیبُ المُضطَرَّ ...»؛

اضطراری که انسان را به دعا و تضرَع بکشاند، ارزشمند است و خدا آن دعا را مستجاب می کند: «اَمَّن یُّجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ یَکشِفُ السُّوءَ ...»؛

از بهترین دلایل توحید، پناه بردن انسان به خداوند در اضطرار و درماندگی و قطع اسباب است: «اَمَّن یُّجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ یَکشِفُ السُّوءَ و یجعَلُکُم خُلَفاءَ الاَرضِ ءَاِلهٌ مَّعَ اللهِ قَلیلاً مَا تَذَکَّرُونَ»؛

همه علل و عوامل طبیعی ، مقهور خواست و اراده خدا است: « اَمَّن یُّجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ»؛

رفع ناخوشایندی ها از انسان در پرتو دعا، زمینه ساز اقتدار و توانمندی انسان در گستره حیات است. ذکر« یجعَلُکُم خُلَفاءَ » بعد از « یَکشِفُ السُّوءَ » گویای این نکته است که اگر مشکلات همواره بر انسان هجوم آورند و خداوند آن ها را از وی دور نکند، بشر زمینگیر می شود و به ادامه حیات قادر نخواهد بود. پس، گره گشایی خدا است که زمینه آسایش و رفاه انسان را در پهنه زمین فراهم می آورد؛[7]

معبود حقیقی، کسی است که بتواند مشکلات حل نشدنی را برطرف کند: «اَمَّن یُّجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ... ءَاِلهٌ مَّعَ اللهِ»؛

در آخرالزمان، مردم به اضطرار واقعی می رسند و بعد از اضطرار و درماندگی، خداوند آن ها را به وسیله امام زمانQ که مضطر حقیقی هستند؛ نجات می دهد و دعای امام و مردم را اجابت می کند.[8]

