فرمانده هوانیروز ارتش: رژیم صهیونی به دنبال تجزیه ایران بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرتیپ دوم خاموشی فرمانده هوانیروز ارتش با حضور در منزل چند تن از شهدا و مجروحین هوانیروز ارتش طی جنگ تحمیلی اخیر با رژیم صهیونیستی در مشهد، با خانواده ایشان دیدار و ضمن عرض تبریک و تسلیت به ایشان از صبر، استقامت و ایثار خانواده محترم شهدا در راه دفاع از تمامیت ارضی، امنیت و اقتدار کشور تقدیر نمود.

امیر خاموشی در دیدار با خانواده شهید جمشیدی از شهدای پدافند ارتش در مشهد، با اشاره به اهداف شوم دشمن در تهاجم به ایران اسلامی اظهار کرد: پایداری و استقامت نیروهای مسلح ایران، عامل شکست رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف شوم خود در ایران و منطقه شد.

وی بیان کرد: رصد تحولات جنگ ۱۲ روزه و اعتراف مقامات نظامی و امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که تجاوز وحشیانه این رژیم به ایران تنها به دلیل مسئله هسته‌ای و توانمندی موشکی ایران نبوده بلکه این رژیم سفاک در پی ضربه به نظام اسلامی از طریق تلاش برای تجزیه کشور و ایجاد هرج‌ومرج داخلی بود.

امیر خاموشی با تحسین و تقدیر از اتحاد مردم و بصیرت سیاسی ایشان در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، ۳ عامل فرماندهی مدبرانه فرماندهی کل قوا، هوشیاری جامعه و قدرت دفاعی و توان بازدارندگی نیروهای مسلح را از دلایل اصلی موفقیت کشور در برابر هجمه دشمن خارجی دانسته که نه‌تنها مانع از دستیابی رژیم صهیونیستی و قدرت‌های حامی وی به اهداف پلیدشان گردید بلکه ضرباتی سخت بر پیکره رو به اضمحلال این غده سرطانی وارد آورد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تقدیر از خانواده شهید جمشیدی، ایثار و فداکاری شهدای جنگ تحمیلی اخیر از جمله این شهید جوان هوانیروز را حاصل تربیت دینی و بصیرت انقلابی خانواده ایشان دانست که توانسته‌اند فرزندانی را تربیت نمایند که باتکیه‌بر آموزه‌های عاشورایی و تاسی به فرهنگ جهاد و شهادت مقتدرانه در مقابل دشمن متجاوز ایستادگی نموده و جان خود را در راه عزت و اقتدار انقلاب و ایران اسلامی فدا نمایند.

گفتنی است، شهید والامقام رضا جمشیدی از شهدای جوان هوانیروز در خراسان رضوی است که در تاریخ ۲۶ خردادماه، درحالی‌که دلیرانه از حریم هوایی کشور دفاع می‌کرد، در جریان حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی به پایگاه هوانیروز کرمانشاه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر پاک این شهید گران‌قدر هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنا بر وصیت و ارادت ویژه وی به ساحت مقدس امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی تشییع و در روستای زرمهر شهرستان تربت‌حیدریه به خاک سپرده شد.

.....................................

پایان پیام/ 167