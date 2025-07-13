امروز بیش از هر زمان نیازمند بازخوانی الگوهای جهادی هستیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «هادی حق‌شناس» امروز یکشنبه، 22 تیر 1404 در مراسم بزرگداشت شهید علی انصاری اخوین، استاندار شهید گیلان و معاون عمرانی‌اش شهید علیرضا نورانی که در تالار مرکزی رشت برگزار شد، با گرامیداشت یاد این دو مدیر شهید، آنان را از تأثیرگذارترین مسئولان سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی برشمرد.

وی با بیان اینکه امروز امنیت و آرامش کشور، مرهون ایثار و فداکاری انسان‌هایی است که بی‌هیچ چشم‌داشتی جان خود را فدای وطن کردند، افزود: شهیدان انصاری و نورانی در روزهایی که انقلاب اسلامی با چالش‌های امنیتی جدی مواجه بود، بدون تردید در خط مقدم خدمت و مقاومت ایستادند و با روحیه‌ای جهادی در مسیر حفظ ثبات و خدمت‌رسانی به مردم گام برداشتند.

حق‌شناس با اشاره به سال ۱۳۶۰ به‌عنوان یکی از پرتلاطم‌ترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی، تصریح کرد: شهید علی انصاری در بحبوحه ناامنی‌ها و تهدیدات، نه‌تنها مسئولیت را ترک نکرد، بلکه با حضوری خستگی‌ناپذیر، امنیت، ثبات و خدمت‌رسانی را در گیلان برقرار ساخت.

استاندار گیلان، شهید انصاری را نماد مدیریت مردمی و ساده‌زیستی دانست و گفت که او به دور از تشریفات، در میان مردم حضور داشت و در کنار توجه ویژه به مسائل عمرانی و توسعه استان، در برابر گروه‌های معاند با جان‌فشانی ایستادگی کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی چنین الگوهایی در مدیریت کشور هستیم.

وی همچنین با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران خاطرنشان کرد که اگر دشمنان انقلاب، تاریخ ایستادگی ملت ایران را مطالعه می‌کردند، هرگز مرتکب چنین حماقتی نمی‌شدند. هر جا دشمن حمله می‌کند، همان‌جاست که قدرت جمهوری اسلامی را تشخیص داده است.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت تمرکز بر مؤلفه‌های اصلی قدرت کشور افزود که امروز باید بیش از گذشته بر توانمندی‌های دفاعی، علمی و هسته‌ای تمرکز داشته باشیم تا با اقتدار در برابر تهدیدات ایستادگی کنیم. این مؤلفه‌ها پایه‌های قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران هستند.

استاندار گیلان در ادامه با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا، حضور خانواده‌های شهیدان انصاری و نورانی در این مراسم را نشانه زنده‌ای از استمرار راه شهدا دانست و از شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت برای ساماندهی سقاخانه محل شهادت شهید انصاری تشکر و قدردانی کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد که اگر گذشته را با دقت و به‌درستی مطالعه کنیم، آینده‌ای روشن برای انقلاب اسلامی رقم خواهد خورد؛ آینده‌ای که با دعای خیر مردم و رهنمودهای شهدا، به دست صاحب اصلی آن خواهد رسید.

همچنین صبح امروز با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، جمعی از مدیران استانی، خانواده معظم شهیدان و اقشار مختلف مردم، محل شهادت شهیدان انصاری و نورانی در خیابان لاکانی رشت گلباران شد.

در حاشیه این آئین، از سقاخانه‌ای مزین به تمثال مبارک شهیدان علی‌اخوین انصاری و علیرضا نورانی که در محل شهادت آنان احداث شده است، با حضور استاندار گیلان رونمایی شد.

گفتنی است، شهید «علی انصاری» استاندار گیلان، و «علیرضا نورانی» معاون عمرانی وی، در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۶۰، هم‌زمان با چهارمین روز از ماه مبارک رمضان و تنها یک هفته پس از حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، در مسیر عزیمت به محل کار خود در استانداری گیلان، توسط عوامل گروهک منافقین در شهر رشت به شهادت رسیدند.

