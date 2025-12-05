آوارگان جنوب لبنان همچنان بدون حمایت/ استانداردهای بشردوستانه زیر پا گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که جنوب لبنان روزانه شاهد مرگ و حملات مداوم اسرائیل است، حضور سازمان‌های وابسته به سازمان ملل و نهادهای شریک فعال در حوزه انسان‌دوستانه تقریباً به‌طور کامل در این منطقه غایب است. این سازمان‌ها برای توجیه عدم ارائه کمک به ساکنان جنوب، به کارکنان خود و هرکسی که سؤال کند می‌گویند که حضور در این مناطق، خطر بسیار بالایی برای تیم‌های امدادی دارد.

براساس گزارش روزنامه الاخبار لبنان، این در حالی است که سازمان‌های وابسته به سازمان ملل دارای خطوط ارتباطی مستقیم با ارتش اشغالگر اسرائیل هستند. این ارتباط از طریق دفتر هماهنگی سازمان ملل در بیروت انجام می‌شود، که با دفاتر این سازمان در کشورهای دیگر هماهنگ است و آنها نیز به نوبه خود مستقیماً با اسرائیل ارتباط می‌گیرند تا ارتش این رژیم را از حضور تیم‌های امدادی در مناطق خطرناک در لبنان باخبر کنند و امنیت کارکنان را تضمین نمایند.

علاوه بر این، در جنوب لبنان -در کنار گروه‌هایی که هر روز هدف قرار می‌گیرند- ده‌ها هزار نفر از ساکنان مناطق مرزی حضور دارند که به دلیل تخریب گسترده خانه‌ها و جلوگیری اسرائیل از بازگشت آنان، آواره شده‌اند. این افراد باید در اولویت برنامه‌های پاسخ انسانی سازمان ملل قرار گیرند، به‌ویژه اینکه اکنون در شهرهایی چون نبطیه و صور و مناطق اطراف مستقر هستند و در مناطق مرزی خطرناک سکونت ندارند.

با این حال، اغلب پروژه‌های پاسخ انسان‌دوستانه شامل ساکنان جنوب، بقاع و ضاحیه جنوبی بیروت نمی‌شود؛ تصمیمی که عملاً برای تنبیه محیط اجتماعی مقاومت به خاطر گزینه‌های سیاسی‌اش اتخاذ شده است. این در حالی است که معیارهای بین‌المللی در بحران‌ها و جنگ‌ها، این گروه‌ها را در بالاترین رده اولویت کمک قرار می‌دهد.

در مقابل، مشاهده می‌شود که نمایندگان سازمان‌های وابسته به سازمان ملل و اهداکنندگان هنگام بازدید از لبنان، تنها به مناطقی از جنوب برده می‌شوند که خارج از حوزه هدف‌گیری اسرائیل قرار دارند.

این رویکرد سیاسی تازه نیست. اطلاعات نشان می‌دهد که برخی اهداکنندگان پس از توقف جنگ در لبنان به برخی سازمان‌های دریافت‌کننده کمک‌ها (که این کمک‌ها را برای توزیع میان آوارگان درخواست کرده بودند) شرط گذاشتند که این کمک‌ها نباید به خانواده‌هایی داده شود که محل آوارگی را ترک کرده و به جنوب یا ضاحیه جنوبی بیروت بازگشته‌اند. بلکه باید تنها در مناطقی که این سازمان‌ها فعالیت دارند توزیع شود (برای مثال در کوهستان، بیروت و…).

همچنین برخی از سازمان‌ها گزارش داده‌اند که در طول جنگ از آنها درخواست شده بود اطلاعات خانوارهای آواره دریافت‌کننده کمک را در چارچوب اجرای برخی پروژه‌ها به اشتراک بگذارند. حتی پیش آمده که نهادهای بین‌المللی و اهداکنندگان بررسی کرده‌اند که آیا مدیران یا کارکنان این سازمان‌ها در مراسم تشییع سید حسن نصرالله شرکت کرده‌اند یا نه. برخی سازمان‌ها نیز با سؤالاتی مانند این مواجه شده‌اند که اگر افرادی وابسته به حزب‌الله از شما درخواست کمک کنند، چه خواهید کرد؟

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸