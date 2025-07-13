به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️آیتالله محمدعلی موسوی جزایری زعیم حوزههای علمیه خوزستان در پیامی از فتاوای مراجع تقلید در خصوص محارب بودن کسانی که سوءقصدی به مرجع تقلید و یا رهبر نظام اسلامی داشته باشند، حمایت کرد.
در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
بدینوسیله از فتوائی که مراجع عظام تقلید در خصوص محارب بودن کسانی که سوءقصدی نسبت به یک مرجع تقلید و یا رهبر نظام اسلامی داشته باشند، پشتیبانی مینمایم.
حقیر به عرض میرسانم این موضوع از بدترین اقسام محاربه میباشد که در اصطلاح فقهاء به آن عنوان بغی و فاعلین آنرا بغات مینامند.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
