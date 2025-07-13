  1. صفحه اصلی
حمایت آیت‌الله موسوی جزایری از فتوای محارب بودن تهدید کنندگان رهبر انقلاب

۲۲ تیر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۲
کد خبر: 1707523
حمایت آیت‌الله موسوی جزایری از فتوای محارب بودن تهدید کنندگان رهبر انقلاب

زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان از فتاوای مراجع تقلید در خصوص محارب بودن تهدید کنندگان مقام معظم رهبری، حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️آیت‌الله محمدعلی موسوی جزایری زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان در پیامی از فتاوای مراجع تقلید در خصوص محارب بودن کسانی که سوءقصدی به مرجع تقلید و یا رهبر نظام اسلامی داشته باشند، حمایت کرد.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

بدینوسیله از فتوائی که مراجع عظام تقلید در خصوص محارب بودن کسانی که سوءقصدی نسبت به یک مرجع تقلید و یا رهبر نظام اسلامی داشته باشند، پشتیبانی می‌نمایم.

حقیر به عرض می‌رسانم این موضوع از بدترین اقسام محاربه می‌باشد که در اصطلاح فقهاء به آن عنوان بغی و فاعلین آنرا بغات می‌نامند.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

پایان پیام/ ۲۶۸

