  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

شهادت بیش از ۵۸ هزار نفر در غزه

۲۳ تیر ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۸
کد خبر: 1707607
منبع: خبرگزاری فارس
شهادت بیش از ۵۸ هزار نفر در غزه

آمار رسمی شهدای فلسطینی با گذشت بیش از ۲۱ ماه از آغاز تجاوز همه‌جانبه اسرائیل به نوار غزه، به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت غزه از شهادت ۱۳۹ فلسطینی و زخمی شدن ۴۲۵ تن دیگر تنها در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

طبق اعلام رسمی، همچنان تعدادی از پیکرهای شهدا و مجروحان زیر آوار یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امداد و نجات فلسطین به دلیل شدت حملات، امکان دسترسی به آن‌ها را ندارند.

با آمار جدید، مجموع قربانیان تجاوز اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۵۸ هزار و ۲۶ شهید و ۱۳۸ هزار و ۵۲۰ مجروح رسیده است.

همچنین بر اساس تفکیک دوره‌ای، تنها از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تا امروز، ۷ هزار و ۴۵۰ نفر شهید و ۲۶ هزار و ۴۷۹ نفر مجروح شده‌اند.

......................

پایان پیام / ۳۴۸

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha