شهادت بیش از ۵۸ هزار نفر در غزه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت غزه از شهادت ۱۳۹ فلسطینی و زخمی شدن ۴۲۵ تن دیگر تنها در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
طبق اعلام رسمی، همچنان تعدادی از پیکرهای شهدا و مجروحان زیر آوار یا در خیابانها باقی ماندهاند و نیروهای امداد و نجات فلسطین به دلیل شدت حملات، امکان دسترسی به آنها را ندارند.
با آمار جدید، مجموع قربانیان تجاوز اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۵۸ هزار و ۲۶ شهید و ۱۳۸ هزار و ۵۲۰ مجروح رسیده است.
همچنین بر اساس تفکیک دورهای، تنها از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تا امروز، ۷ هزار و ۴۵۰ نفر شهید و ۲۶ هزار و ۴۷۹ نفر مجروح شدهاند.
......................
پایان پیام / ۳۴۸
نظر شما