مفتی عمان: کشورهای اسلامی و عربی اقدام فوری برای غزه انجام دهند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از صوت القدس، شیخ احمد الخلیلی مفتی عمان اعلام کرد: ما با تاسف و اندوه مصیبت‌های غزه عزیز که تحت محاصره شدید و ظلم آشکار قرار دارد را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: ما کشورهای اسلامی و عربی را به اقدام فوری برای حمایت از برادرانمان در نوار غزه دعوت می‌کنیم و این حقی است که بر عهده تمام بشریت است.

گفتنی است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه ۵۸ هزار و ۸۵۹ نفر به شهادت رسیده‌اند. شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۴۰ هزار و ۹۸۰ نفر رسیده است. طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۱۳۰ شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مدت ۴۹۵ نفر نیز زخمی شده‌اند.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه نیز ۸۰۶۶ نفر شهید و ۲۸۹۳۹ نفر زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

در مراکز توزیع کمک‌ها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۱ نفر شهید و بیش از ۱۰۷ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی‌هایی که در این مراکز به شهادت رسیده‌اند به ۹۲۲ شهید و ۵۸۶۱ نفر برسد.

