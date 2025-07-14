به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست راهبردی تقنینی «پیامدهای سیاسی و بین المللی حکم جهاد» امروز دوشنبه ۲۳ تیرماه ساعت ۱۶ به صورت حضوری و مجازی از طریق لینک در سالن اندیشه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می شود.
ارائه دهندگان:
حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، رئیس شورای علمی گروه سیاست و امنیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
حجت الاسلام والمسلمین مهدی ابوطالبی، رئیس انجمن علمی تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی حوزه علمیه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
حجت الاسلام والمسلمین قاسم شبان نیا، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) و مدیر گروه فقه سیاسی جامعه المصطفی العالمیه
دبیر علمی:
حجت الاسلام والمسلمین علیرضا مظاهری مسئول کارگروه سیاست گروه سیاست و امنیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می باشند.
