به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گروه روانشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، پانزدهمین پیشنشست همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی را برگزار میکند. این نشست علمی با عنوان «روششناسی روانشناسی اسلامی» به مناسبت روز بزرگداشت علامه محمدتقی مصباح یزدی(قدس سره) و روز علوم انسانی اسلامی برگزار خواهد شد.
در این میزگرد علمی، جمعی از اساتید برجسته حوزه روانشناسی اسلامی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت:
- دکتر حمید رفیعیهنر، عضو هیئتعلمی و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
- دکتر محمدصادق شجاعی، عضو هیئتعلمی پژوهشگاه بینالمللی المصطفی
- دکتر علی ابوترابی، عضو هیئتعلمی و استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
دبیر علمی این نشست، دکتر محمدرضا جهانگیرزاده، عضو هیئتعلمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) خواهد بود.
زمان و مکان برگزاری نشست
این نشست علمی در روز سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در سالن اندیشه، طبقه منفی دو مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار میشود.
دعوت از پژوهشگران و علاقهمندان
از تمامی پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان به مباحث بنیادین روانشناسی اسلامی دعوت میشود در این میزگرد علمی مهم شرکت نمایند.
علاقهمندان میتوانند از طریق لینک زیر به صورت برخط در جلسه حضور یابند:
