هلاکت ۳ نظامی رژیم صهیونیستی در دو عملیات مقاومت در غزه

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه از وقوع حادثه امنیتی در دو منطقه نوار غزه خبر دادند که یکی از آنها در شرق شهر غزه و دیگری درخانیونس واقع در جنوب این باریکه رخ داده است.
طی هفتههای اخیر عملیاتهای موفق و کمینهای مرگبار مقاومت فلسطین علیه نظامیان دشمن صهیونیستی افزایش یافته است.
روز گذشته یکی از رسانههای رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع امنیتی این رژیم به عملیاتهای موفق مقاومت فلسطین اعتراف کرد و افزود که حماس به تاکتیکهای جدیدی در درگیریها دست یافته است و آن را چالشی بزرگ و پرخطر برای ارتش اسرائیل عنوان کرد.
رسانههای رژیم صهیونیستی در سایه سانسور شدید تعداد نظامیان این رژیم امروز همچنین از هلاکت سه نظامی و زخمی شدن تعدادی دیگر از نظامیان این رژیم در درگیریهای امروز نوار غزه خبر دادند.
رسانههای مذکور گزارش دادند که در خانیونس واقع در جنوب نوار غزه نظامیان ارتش رژیم اسرائیل با راکت ضد زره هدف قرار گرفت.
گردانهای القسام، شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که رزمندگان این گردانها نفربر نظامی ارتش رژیم صهیونیست از نوع نمر (ببر) را که یک نظامی صهیونیست در آن بود، با راکت «یاسین ۱۰۵» در نزدیکی تقاطع خیابان پنجم در شمال شهر خان یونس در جنوب نوار غزه هدف قرار دادند.
در بیانیه گردانهای القسام آمده است که بالگردهای رژیم صهیونیستی برای انتقال نظامیان خود در آن منطقه فرود آمدند.
