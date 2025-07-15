به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «رحیم شوقی» شهردار رشت روز دوشنبه، 23 تیر 1404 در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: با پیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی گیلان و پس از بررسی‌های لازم، این پیشنهاد در شورای اسلامی شهر رشت مطرح شد و با تصویب شورا، خیابان یاد شده به نام یکی از چهره‌های برجسته علمی کشور یعنی شهید دکتر طهرانچی مزین می‌شود.

وی ادامه داد: شهید طهرانچی تنها یک نام در تقویم شهدای علمی کشور نیست، بلکه نماد تلاش، تعهد، و جهاد علمی در مسیر استقلال و پیشرفت ایران اسلامی است لذا ما وظیفه داریم از طریق ابزارهای شهری، همچون نامگذاری معابر، یاد این بزرگواران را در ذهن و زندگی مردم زنده نگه داریم.

شهردار رشت با اشاره به جایگاه دانشگاه در رشد علمی جوانان گیلانی افزود: این نامگذاری، علاوه بر ادای احترام به مقام شهید طهرانچی، می‌تواند انگیزه‌ای برای دانشجویان و دانشگاهیان باشد تا مسیر علم را با روحیه ایثار دنبال کنند.

شوقی در پایان خاطرنشان کرد: آئین رسمی نامگذاری این خیابان روز سه‌شنبه با حضور معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کشور، جمعی از مدیران شهری، مسئولان استانی برگزار می‌شود.

