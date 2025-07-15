نذرواره حسینی با پخت ۷۲ دیگ غذای نذری در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مهدی رحمن‌زاده» در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با ایام شهادت سرو و سالار شهیدان امام حسین (ع) نذرواره حسینی، پخت ۷۲ دیگ غذای نذری به نیت ۷۲ تن از یاران امام حسین (ع) همزمان با سراسر کشور در مازندران در شهرستان‌های ساری و بابل برگزار شد.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد مازندران با اشاره به اینکه این نذرواره با همکاری و مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران، هلال احمر، شهرداری و مراکز نیکوکاری برگزار شد گفت: غذای طبخ شده در مناطق محروم شهرستان در بین عزاداران حسینی و نیازمندان توزیع شد.

وی گفت: نذرواره حسینی، بیانگر تجلی عشق و ایثار مردم این سرزمین است که در همه حال به فکر نیازمندان و محرومان جامعه هستند.

رحمن‌زاده، گسترش فرهنگ خیر و احسان در نسل جوان را مهم برشمرد و گفت: یکی از ویژگی‌های مهم برگزاری نذرواره امسال حضور نوجوانان و جوانان و مشارکت آنان در طبخ، بسته بندی و توزیع غذا در بین نیازمندان بوده است.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد مازندران با بیان اینکه پویش اطعام و احسان حسینی در قالب طبخ و توزیع غذای گرم و همچنین، تهیه و بسته بندی و توزیع بسته‌های معیشتی میان نیازمندان با همکاری مراکز نیکوکاری وبا هدف ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری اجرا می‌شود گفت: خیرین و نیکوکاران استان می‌توانند جهت مشارکت در این پویش کمک‌های خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۵۰۵ و یا از طریق لینک زیر https://sama.emdad.ir/sama/NewEshterak/29000 پرداخت کنند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد ۲۸۰ آشپزخانه اطعام و احسان حسینی در سراسر شهرهای مازندران تا پایان ماه صفر با همکاری مراکز نیکوکاری فعال هستند که تاکنون یک میلیون و ۲۱۴ هزار پرس غذای گرم در بین نیازمندان توزیع شده و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه صفر این تعداد به دو میلیون و ۵۰۰ هزار پرس برسد.

