نذرواره حسینی با پخت ۷۲ دیگ غذای نذری در مازندران برگزار شد

۲۴ تیر ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۷
نذرواره حسینی با پخت ۷۲ دیگ غذای نذری در مازندران برگزار شد

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد مازندران از برگزاری نذرواره حسینی پخت ۷۲ دیگ غذای نذری همزمان با سراسر کشور در استان خبر داد و گفت: ۲۸۰ آشپزخانه پخت اطعام حسینی در استان فعال است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مهدی رحمن‌زاده» در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با ایام شهادت سرو و سالار شهیدان امام حسین (ع) نذرواره حسینی، پخت ۷۲ دیگ غذای نذری به نیت ۷۲ تن از یاران امام حسین (ع) همزمان با سراسر کشور در مازندران در شهرستان‌های ساری و بابل برگزار شد.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد مازندران با اشاره به اینکه این نذرواره با همکاری و مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران، هلال احمر، شهرداری و مراکز نیکوکاری برگزار شد گفت: غذای طبخ شده در مناطق محروم شهرستان در بین عزاداران حسینی و نیازمندان توزیع شد.

وی گفت: نذرواره حسینی، بیانگر تجلی عشق و ایثار مردم این سرزمین است که در همه حال به فکر نیازمندان و محرومان جامعه هستند.

رحمن‌زاده، گسترش فرهنگ خیر و احسان در نسل جوان را مهم برشمرد و گفت: یکی از ویژگی‌های مهم برگزاری نذرواره امسال حضور نوجوانان و جوانان و مشارکت آنان در طبخ، بسته بندی و توزیع غذا در بین نیازمندان بوده است.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد مازندران با بیان اینکه پویش اطعام و احسان حسینی در قالب طبخ و توزیع غذای گرم و همچنین، تهیه و بسته بندی و توزیع بسته‌های معیشتی میان نیازمندان با همکاری مراکز نیکوکاری وبا هدف ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری اجرا می‌شود گفت: خیرین و نیکوکاران استان می‌توانند جهت مشارکت در این پویش کمک‌های خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۵۰۵ و یا از طریق لینک زیر https://sama.emdad.ir/sama/NewEshterak/29000 پرداخت کنند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد ۲۸۰ آشپزخانه اطعام و احسان حسینی در سراسر شهرهای مازندران تا پایان ماه صفر با همکاری مراکز نیکوکاری فعال هستند که تاکنون یک میلیون و ۲۱۴ هزار پرس غذای گرم در بین نیازمندان توزیع شده و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه صفر این تعداد به دو میلیون و ۵۰۰ هزار پرس برسد.

