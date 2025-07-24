رنگ و بوی محرم؛ آشنایی با غذاهای سنتی این ایام در ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از ایرنا، غذاهای نذری در ماه محرم یکی از سنتهای زیبا و مهم در فرهنگ ایرانیان است که هر شهر با آداب و رسوم خاص خود این مراسم را برگزار میکند. در تهران، معمولاً خوراکهایی مانند آش محرم و کبابهای مختلف تهیه میشود، در حالی که در اصفهان، نذریها بیشتر شامل خورشتهای خوشمزهای مانند خورشت قیمه و انواع برنجها هستند. در شهرهای جنوبی مانند بوشهر، نذریها اغلب شامل ماهی و غذاهای دریایی است که با ادویههای محلی تهیه میشوند. همچنین در خراسان، نذریها معمولاً شامل زعفرانیهای خوش عطر و شیرینیهایی مانند زولبیا و بامیه هستند. این تنوع در غذاهای نذری نه تنها نشاندهنده غنای فرهنگی ایران است، بلکه نمادی از همبستگی و همدردی مردم در ایام عزاداری امام حسین (ع) نیز به شمار میآید.
در این گزارش، به معرفی تعدادی از مشهورترین غذاهای نذری محرم در شهرهای مختلف ایران میپردازد:
غذای نذری در تهران
در تهران، خورش قیمه با قدمتی که به دوره قاجار بازمیگردد، محبوبترین و پرطرفدارترین غذای نذری در ایام تاسوعا و عاشورا است. پیش از آن، در دوره صفویه، توزیع شربت، خرما، نان، شیر و آشهای محلی رواج داشت. قیمه به عنوان نمادی از سخاوت و همبستگی، در این روزهای سوگواری به وفور پخته و بین عزاداران حسینی توزیع میشود.
علاوه بر قیمه، تنوع غذاهای نذری در تهران بسیار زیاد است و شامل قورمهسبزی، عدس پلو، لوبیا پلو، آش رشته، شله قلمکار و زرشک پلو با مرغ میشود. این غذاها نیز با طعم و عطر خاص خود، زینتبخش سفرههای نذری در محلات مختلف تهران هستند.
در برخی از محلههای تهران نیز نذریهای خاصی پخته و توزیع میشوند. به عنوان مثال، در ظهر عاشورا در محله سنگلچ و بازار، آبگوشت لذیذی طبخ میشود که بسیاری از افراد را از دورترین نقاط تهران به سمت خود جذب میکند. در نارمک، برخی از هیئتها به عزاداران جوجهکباب و چلوکباب نذری میدهند، در حالی که در طرشت، خورش فسنجان به عنوان نذری پخش میشود. همچنین، در روز تاسوعا، سنت حلواپزان در محله گلوبندک با حضور پرشور مردم برگزار میشود و در حسینیه کربلاییهای مقیم تهران در محله پانزده خرداد، قیمه نجفی (نذری سنتی عراقیها) عرضه میگردد.
غذای نذری در اصفهان
در اصفهان، شهر هنر و فرهنگ، غذاهای نذری در ایام محرم از جایگاه ویژهای برخوردارند و به عنوان نمادی از ارادت و سخاوت در بین عزاداران حسینی توزیع میشوند. در این میان، بریان به عنوان یکی از مشهورترین غذاهای محلی اصفهان، جایگاه ویژهای دارد و در روزهای محرم به وفور پخته و بین عزاداران پخش میشود. این غذای لذیذ و پرطرفدار، با طعم و عطر خاص خود، یادآور سنتهای دیرینه و فرهنگ غنی این شهر است.
علاوه بر بریان، آبگوشت نیز از جمله غذاهای نذری محبوب در اصفهان است که با روشی متفاوت از سایر نقاط ایران طبخ میشود. در تهیه این آبگوشت نذری، تکههای بزرگ گوشت گوسفند در دیگهای مسی قرار داده شده و در تنور گذاشته میشوند تا به آرامی پخته و طعمی بینظیر به خود بگیرند. نکته جالب در مورد این آبگوشت، استفاده از زعفران به عنوان تنها چاشنی آن است که عطر و طعم خاصی به آن میبخشد و آن را از سایر آبگوشتها متمایز میکند.
آبگوشت نذری اصفهان معمولاً در کاسههای استیل سرو میشود و به همراه نان سنگک تازه و سبزی خوردن، یک وعده غذایی کامل و لذیذ را برای عزاداران فراهم میکند. این سنت دیرینه، نه تنها به عنوان یک عمل خیرخواهانه و ادای نذر در اصفهان رواج دارد، بلکه به عنوان فرصتی برای گردهمایی مردم و تقویت حس همبستگی و همدلی در این شهر نیز به شمار میرود.
غذای نذری در کاشان
در کاشان، شهر گل و گلاب، آیینهای عزاداری محرم با نذریهای خاص و سنتی رنگ و بوی ویژهای به خود میگیرند. در این میان، آبگوشت پلو به عنوان یکی از غذاهای نذری اصلی و پرطرفدار در این شهر شناخته میشود که در روزهای محرم به یاد امام حسین (ع) و یارانش، با عشق و ارادت فراوان طبخ و بین عزاداران توزیع میگردد.
آبگوشت پلو، که شباهت زیادی به آبگوشت معمولی دارد، با اضافه شدن برنج و لپه به آن، به یک غذای کامل و مقوی تبدیل میشود. شهرستان آران و بیدگل، در نزدیکی کاشان، یکی از مهمترین مراکزی است که در ایام محرم، به پخت و توزیع گسترده این غذای نذری میپردازد و هر ساله چندین تن آبگوشت پلو در این منطقه تهیه و بین عزاداران حسینی پخش میگردد.
مواد اصلی تشکیلدهنده آبگوشت پلو شامل گوشت گوسفند، لوبیا، سیبزمینی و ادویههای معطر است که با هم پخته میشوند تا آب آن کاملاً کشیده شده و طعمی لذیذ و دلپذیر به خود بگیرد. علاوه بر آبگوشت پلو، نان نیز یکی دیگر از نذریهای رایج در کاشان است و در ایام محرم، نانواییها به پخت و توزیع نانهای صلواتی بین مردم میپردازند که این سنت نیز نشان از سخاوت و ارادت مردم این شهر به امام حسین (ع) دارد.
غذای نذری در مشهد
در مشهد، پایتخت معنوی ایران، شله مشهدی به عنوان مشهورترین و شاخصترین غذای نذری در ایام محرم شناخته میشود. این غذای مقوی و خوشمزه، که به سختی میتوان آن را در دیگر شهرهای ایران یافت، در روزهای معمولی کمتر پخته میشود، اما در ایام عزاداری محرم، به وفور در هیئتها و موکبها توزیع میگردد.
شله مشهدی، که شباهتهایی به حلیم دارد و در دسته آشها قرار میگیرد، به دلیل استفاده از مواد اولیه فراوان، بسیار مقوی و انرژیزا است. این غذا با ترکیبی از حبوبات، ادویههای معطر، گوشت راسته گوسفندی و دنبه تهیه میشود و برای پخت آن، گوشت ریشریش شده به همراه حبوبات پخته و آب قلم گاو به مدت طولانی (حدود 6 تا 7 ساعت) روی حرارت ملایم هم زده میشود تا بافتی کشدار و یکدست پیدا کند.
در هنگام سرو، شله مشهدی را معمولاً با قیمه تزیین میکنند که طعم و مزه آن را دوچندان میکند. این غذای سنتی و پرطرفدار، نه تنها به عنوان یک نذری ارزشمند در مشهد شناخته میشود، بلکه نمادی از مهماننوازی و سخاوت مردم این شهر در ایام سوگواری است.
غذای نذری در شیراز
در شیراز، شهر شعر و ادب، ماه محرم با آیینها و رسوم ویژهای گرامی داشته میشود که یکی از مهمترین آنها، پخت و توزیع غذاهای نذری است. در این میان، خورش قیمه به عنوان پرطرفدارترین غذای نذری در شیراز شناخته میشود، اما شیرازیها این غذای محبوب را با روشی خاص و متفاوت سرو میکنند که آن را از سایر نقاط ایران متمایز میسازد.
برخلاف سایر شهرها که خورش قیمه را معمولاً با برنج ساده سرو میکنند، در شیراز این غذا را با شکرپلو همراه میکنند؛ برنجی که با شربت غلیظ شکر و زعفران آبکش شده و پس از دم کردن، با خلالهای پسته، بادام و پرتقال تزیین میشود. این ترکیب شیرین و خوشطعم، تجربهای متفاوت و بینظیر را برای عزاداران حسینی رقم میزند و طعمی دلپذیر را به کام آنها مینشاند.
تزیین شکرپلو با خلالهای پسته، بادام و پرتقال، علاوه بر افزودن به زیبایی ظاهری غذا، طعم و عطر خاصی به آن میبخشد و ترکیبی هماهنگ و متوازن از طعمهای شیرین، زعفرانی و آجیلی ایجاد میکند. این سنت دیرینه، نه تنها به عنوان یک عمل خیرخواهانه و ادای نذر در شیراز رواج دارد، بلکه به عنوان نمادی از ذوق و سلیقه هنری مردم این شهر نیز به شمار میرود.
غذای نذری در یزد
در استان یزد، شهر بادگیرها و قناتها، ایام محرم با آیینهای سوگواری خاصی برگزار میشود و غذاهای نذری، به عنوان بخشی جداییناپذیر از این مراسم، نقش مهمی در گرامیداشت یاد و خاطره امام حسین (ع) ایفا میکنند. در این میان، آش گندم به عنوان یکی از لذیذترین و پرطرفدارترین غذاهای نذری در یزد شناخته میشود که طعمی دلپذیر و عطری به یادماندنی دارد.
آش گندم، که شباهت زیادی به حلیم دارد، با استفاده از مواد اولیهای همچون نخود، لوبیا، ماش، گندم و گوشت تهیه میشود. این آش مقوی و خوشمزه، با پیازداغ و روغن دنبه فراوان مزهدار شده و پس از پخت کامل، بین عزاداران حسینی توزیع میگردد. عطر خوش آش گندم، در کنار طعم لذیذ آن، تجربهای فراموشنشدنی را برای کسانی که آن را میل میکنند، به ارمغان میآورد.
پخت و توزیع آش گندم در یزد، نه تنها به عنوان یک عمل خیرخواهانه و ادای نذر در ماه محرم انجام میشود، بلکه به عنوان نمادی از همدلی و همبستگی اجتماعی نیز به شمار میرود. مردم یزد، با پخت این آش سنتی و توزیع آن بین عزاداران، ارادت و محبت خود را به امام حسین (ع) و یاران باوفایش ابراز میکنند و یاد و خاطره آنها را گرامی میدارند.
غذای نذری در مازندران
در استان سرسبز مازندران، عزاداریهای ماه محرم با رنگ و بوی خاصی برگزار میشود و مردم این خطه، با برپایی آیینهای سنتی و پخت غذاهای نذری، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت ابراز میکنند. در این میان، شیربرنج به عنوان یکی از غذاهای رایج و پرطرفدار نذری در مازندران شناخته میشود که در ایام محرم، به ویژه در روز عاشورا، بین عزاداران حسینی توزیع میگردد.
در برخی از روستاهای مازندران، سنتی دیرینه وجود دارد که بر اساس آن، در روز عاشورا درب خانهها به روی عزاداران باز است و هر خانواده به قدر توانایی خود، غذای نذری تهیه کرده و سوگواران حسینی را به سر سفره خود دعوت میکند. این رسم زیبا، نشان از مهماننوازی و سخاوت مردم مازندران دارد و در ایجاد فضایی از همدلی و همبستگی در جامعه، نقش بسزایی ایفا میکند.
غذای نذری در خوزستان
غذای نذری در خوزستان، به ویژه در روز عاشورا، یکی از سنتهای مهم و دوستداشتنی این منطقه است. در این روز، مردم اهواز با عشق و ارادت، خورشتی به نام خورش سبزی را تهیه میکنند که به دلیل طرز تهیه خاصش، طعمی منحصر به فرد دارد. این خورش شبیه به قورمهسبزی معمولی است، اما تفاوت اصلی آن در سرخ کردن بیشتر سبزیها و استفاده از لوبیا سفید است که به غنای طعم آن میافزاید. این خورشت معمولاً با برنج سرو میشود و عطر و طعم آن دل هر شنوندهای را میرباید.
مردم خوزستان در روز عاشورا نه تنها به پخت و توزیع این غذا میپردازند، بلکه به اشتراکگذاری آن با دیگران نیز اهمیت زیادی میدهند. در محلهها و خیابانها، دیگهای بزرگ خورش سبزی بر روی آتش قرار میگیرد و با حضور خانوادهها و دوستان، لحظاتی پر از محبت و همدلی رقم میزند. این سنت نه تنها به یادبود واقعه عاشورا انجام میشود، بلکه فرصتی برای گردهمایی و تقویت روابط اجتماعی نیز به شمار میآید. در نهایت، خورش سبزی به عنوان نماد عشق و ارادت به اهل بیت (ع)، در دلهای مردم خوزستان جایگاه ویژهای دارد.
غذای نذری در تبریز
غذای نذری در تبریز، به ویژه در ایام محرم و صفر، به عنوان یک سنت مهم فرهنگی و مذهبی شناخته میشود. یکی از محبوبترین غذاهای نذری در این شهر، چلوگوشت هویج است که با استفاده از گوشت قیمهشده و هویج رندهشده تهیه میشود. این خوراک خوشمزه معمولاً با برنج زعفرانی سرو میشود و عطر و طعم خاص آن، دل هر کسی را میرباید. ترکیب گوشت و هویج باعث میشود که این غذا نه تنها خوشمزه باشد، بلکه ارزش غذایی بالایی نیز داشته باشد.
در روزهای نذری، مردم تبریز با عشق و ارادت به اهل بیت (ع)، این غذا را تهیه کرده و در محلهها و بین عزاداران توزیع میکنند. دیگهای بزرگ چلوگوشت هویج در خیابانها و حسینیهها برپا میشود و مردم با هم جمع شده و این خوراک را به اشتراک میگذارند. این مراسم نه تنها فرصتی برای یادآوری واقعه عاشورا است، بلکه به تقویت روابط اجتماعی و همبستگی میان مردم نیز کمک میکند. در نهایت، چلوگوشت هویج به عنوان نمادی از محبت و ارادت به اهل بیت (ع)، در دلهای مردم تبریز جایگاه ویژهای دارد.
غذای نذری در لرستان
غذای نذری در لرستان به ویژه در ایام محرم، جلوهای از همبستگی و ارادت مردم به اهل بیت (ع) است. یکی از محبوبترین غذاها در این ایام، عدس پلو است که با طعم و عطر خاص خود، دل هر عزاداری را میرباید. این غذا با ترکیبی از برنج، گوشت چرخکرده، عدس و ادویهجات معطر تهیه میشود و به دلیل وجود کشمش پلویی و زعفران، طعمی شیرین و دلپذیر پیدا میکند. تزیین آن با گردوی سرخ شده و پیاز داغ، جلوهای زیبا به این خوراک میبخشد و آن را به یکی از گزینههای محبوب برای نذری تبدیل میکند.
در ایام محرم، مردم لرستان با عشق و ارادت به برگزاری مراسم عزاداری پرداخته و با تهیه عدس پلو به توزیع این غذا در میان عزاداران میپردازند. دیگهای بزرگ عدس پلو در محلهها و حسینیهها آماده میشود و افراد با شور و شوق به کمک یکدیگر، این غذا را برای عزاداران آماده میکنند. این سنت نه تنها نشاندهنده محبت و همدلی مردم است، بلکه فرصتی برای ایجاد ارتباطات اجتماعی و تقویت پیوندهای فرهنگی در جامعه نیز به شمار میآید. عدس پلو به عنوان نمادی از محبت و ارادت به اهل بیت (ع)، در دلهای مردم لرستان جایگاه ویژهای دارد.
