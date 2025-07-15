آنچه در جنگ ۱۲ روزه به دست آوریم بسیار ارزشمندتر از چیزی بود که از دست دادیم

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز سه شنبه در آیین تجلیل از تلاش‌های کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوران جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، ضمن گرامیداشت یاد همه شهیدان این جنایت اظهار داشت: رژیم صهیونیستی تصور می‌کرد، پس از به شهادت رساندن فرماندهان نیروهای مسلح کشورمان که عمر و زندگی خود را وقف سربلندی ایران اسلامی کرده بودند، نظام دچار چالش می‌شود، اما درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و انتصاب فوری جانشین فرماندهان به شهادت رسیده و از سوی دیگر دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح، نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم ایران اسلامی نیز در این مقطع تصویری بی‌سابقه و افتخارآمیز از رشادت، شهامت و صلابت به نمایش گذاشتند، افزود: کار بزرگتر و مهمتر را مردم ایران کردند؛ نقشه دشمن این بود که در فاصله کوتاهی از آغاز حملاتش، مردم ناراضی شده و به خیابان‌ها خواهند آمد و نظام جمهوری اسلامی ایران سقوط خواهد کرد، اما مردم نیز در برابر دشمن ایستادند و توطئه‌های او را بی‌اثر کردند.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه حتی کسانی که مورد جفا قرار گرفته بودند و با آنان برخوردهای مناسبی صورت نگرفته بود، کسانی که در زندان بودند یا کسانی که با نارضایتی کشور را ترک کرده بودند نیز به دفاع از کشور برخاستند، تصریح کرد: این سرمایه وحدت و انسجام که در این ۱۲ روز ایجاد شده به هیچ‌وجه قابل قیمت‌گذاری نیست. البته جای تاسف و شرمساری است که عده معدودی نیز خفت خیانت و وطن‌فروشی را به جان خریده و از یک رژیم وحشی، جنایتکار و نسل کش و کودک‌کش حمایت کردند.

رئیس جمهور گفت: درست است کسانی را که در این ۱۲ روز از دست دادیم، بسیار ارزشمند و عزیز بودند، اما وفاق و همدلی که به دست آوردیم بسیار گرانقدرتر است. ایران متعلق به همه ما فارغ از نژاد، جنسیت، زبان، قومیت و مذهب می باشد و هر کس که علاقمند به خدمتگزاری به کشور و مردم است، باید صرفا بر اساس شایستگی‌ها و توانمندی‌هایش مجال و فرصت خدمت داشته باشد؛ ملاک برتری افراد فقط برخورداری از تقواست و تقوا نه تعبد ظاهری، بلکه تعهد به انجام صحیح کارها و ماموریت‌ها است.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه نباید اجازه دهیم بر اساس ظواهر یا تفاوت نظرات در حق افراد شایسته اجحاف شود، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم وحدت، انسجام و همدلی ایجاد شده در کشور را حفظ کرده و برای ساختن و آبادانی ایران از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه زندگی فانی است، اما عزت و شرف ابدی و باقی هستند، افزود: امیدوارم خداوند ما را یاری کند تا در برابر این ملت شریف شرمنده نباشیم. ما بار سنگینی در عرصه خدمتگزاری بر عهده داریم و باید تلاش کنیم ایران را به نحوی که شایسته این ملت است، بسازیم. طی این مسیر نه با حرف که با عمل و اقدام ممکن است.

دکتر پزشکیان در ادامه با اشاره به پیشبرد طرح محله محوری تصریح کرد: هر کسی هر توانمندی دارد می تواند در محله خود ارائه و به حل مشکلات کمک کند، دولت نیز تمام قد از این تلاش‌ها حمایت می‌کند. در این مسیر مهم نیست که افراد لزوما همسو با ما هستند یا نه و آیا باورهای آنها شبیه ما هست یا نه؟ مهم این است که باور داشته باشیم خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها موجب رضایت خالق است؛ معنای اسلام و تسلیم همین تلاش برای کسب رضایت خداوند در مسیر خدمت به مردم است.

رئیس جمهور در پایان ضمن قدردانی صمیمانه از همه تلاش‌های صورت گرفته برای خدمت به مردم در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوران جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی گفت: می دانم که از دست دادن عزیزان چقدر سخت است، اما زندگی جریان دارد و ما مامور به تلاش برای ساختن آینده‌ای روشن برای کشور، مردم و فرزندان‌مان هستیم.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸

