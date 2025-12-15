به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ترکیه اعلام کرد که از ابتدای سال جدید میلادی، خدمات درمانی رایگان برای پناهجویان سوری متوقف خواهد شد و شرایط سختگیرانهتری برای ادامه اقامت آنان در خاک ترکیه اعمال میشود.
این تصمیم بخشی از سیاستهای جدید دولت آنکارا برای تشویق بازگشت تدریجی پناهجویان سوری پس از گذشت یک سال از سقوط نظام بشار اسد است.
روزنامه «ترکیه» نوشت که این اقدامات شامل لغو وضعیت «حمایت موقت» خواهد بود. بر اساس این تغییر، سوریهایی که قصد ماندن در ترکیه دارند باید برای دریافت اقامت رسمی اقدام کنند.
شرایط جدید اقامت شامل داشتن خانه یا قرارداد اجاره معتبر، اشتغال، بیمه درمانی و ارائه گردش حساب بانکی خواهد بود. کسانی که نتوانند این شرایط را فراهم کنند به سوریه بازگردانده خواهند شد.
مقامات ترکیه همچنین در نظر دارند از کمکهای سازمان ملل برای حمایت از روند بازگشت سوریها استفاده کنند؛ از جمله پرداخت مبالغ مالی به بازگشتکنندگان و پوشش هزینههای انتقال آنان.
طبق آمار رسمی، در سال گذشته حدود 600 هزار پناهجوی سوری از ترکیه به کشورشان بازگشتهاند، در حالی که هنوز حدود 2.37 میلیون نفر تحت نظام «حمایت موقت» در ترکیه حضور دارند.
کارت معروف به «کیملیک» برای شناسایی هویت مهاجران سوری، از سالها پیش به عنوان سند قانونی اقامت موقت برای سوریها صادر شد و امکان دسترسی به خدمات درمانی و برخی مزایا را فراهم میکرد.
