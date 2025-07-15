نرخ بلیت پروازهای اربعین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در بازدید از پایانه مرزی مهران در خصوص قیمت بلیت پروازهای اربعین گفت: قیمت بلیت پروازهای تهران - نجف شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و مشهد - نجف هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به صورت یک طرفه است.
وی افزود: در صورتی که ایرلاینی نسبت به نرخ اعلامی از وزارت راه و شهرسازی گرانفروشی کرده باشد، باید نماینده شرکت هواپیمایی در فرودگاه مابهالتفاوت را به زائران بازگرداند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برای پروازهای اربعین فروش چارتری ممنوع است.
