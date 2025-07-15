  1. صفحه اصلی
نرخ بلیت پروازهای اربعین اعلام شد

۲۴ تیر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۶
نرخ بلیت پروازهای اربعین اعلام شد

وزیر راه و شهرسازی نرخ بلیت پروازهای تهران - نجف و مشهد - نجف را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در بازدید از پایانه مرزی مهران در خصوص قیمت بلیت پروازهای اربعین گفت: قیمت بلیت پروازهای تهران - نجف شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و مشهد - نجف هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به صورت یک طرفه است.

وی افزود: در صورتی که ایرلاینی نسبت به نرخ اعلامی از وزارت راه و شهرسازی گران‌فروشی کرده باشد، باید نماینده شرکت هواپیمایی در فرودگاه مابه‌التفاوت را به زائران بازگرداند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برای پروازهای اربعین فروش چارتری ممنوع است.

