به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «محمدباقر محمدی لائینی» امروز سه‌شنبه، 24 تیر 1404 در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری همایش بزرگ قرآنی «ابرار» که با حضور ۸۰۰ نفر فعالان قرآنی همراه بود، با اشاره به جایگاه قرآن، اظهار کرد: قرآن به‌عنوان ثقل اکبر در کنار اهل بیت (ع) به عنوان امانت پیامبر (ص) برای امت به ودیعه گذاشته شده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران، ضمن ابراز نگرانی از کم‌توجهی به این کتاب الهی در جامعه به دو شکایت پیامبر اکرم (ص) در قرآن، یعنی عدم ایمان آوردن برخی مردم و مهجور ماندن قرآن، اشاره کرد و توجه به قرآن را اولویت اول پیامبر (ص) دانست.

وی تاکید کرد: ما به ثقل دوم که اهل بیت (ع) باشد، بیشتر توجه داریم، اما نسبت به ثقل اکبر (قرآن) کم‌توجهی ما بیشتر است.

آیت‌الله محمدی لائینی برگزاری محافل قرآنی را گامی مهم در این راستا برشمرد و از تلاش‌های فعالان قرآنی طی ۳۰ سال گذشته، چه در زمینه قرائت و حفظ و چه در آموزش و تربیت قرآن‌آموزان در مکتب‌خانه‌ها و نهادهای قدیمی قدردانی کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران، بر اهمیت شناسایی و آمارگیری از فعالان قرآنی در قالب خانه‌های قرآن و مؤسسات جدید تأکید کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری، این اقدام را بسیار خوب و دلگرم‌کننده دانست و گفت: امیدواریم این طرح در شهرهای دیگر مازندران و حتی سراسر ایران نیز پیاده شود.

وی تاکید کرد: مسئولان باید موضوع شناسایی جامعه قرآنی بهشهر و گسترش آن به سایر شهرهای استان را در دستور کار شورای توسعه استان قرار دهند.

آیت الله محمدی لائینی، پیشنهاد داد که با یک زمان‌بندی مشخص، مثلاً طی ۶ ماه تا دو سال آینده، تمامی شهرهای استان اقدام به شناسایی جامعه قرآنی خود در ۴۶ سال گذشته کنند تا مازندران به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین بر لزوم رویکرد "مقاومتی" در تمامی جلسات و برنامه‌های قرآنی، به ویژه در شرایط فعلی، تأکید کرد و خواستار استفاده از واژه مقاومت در عنوان همایش‌ها و برنامه‌ها شد چرا که خروجی این فعالیت‌ها تقویت جریان مقاومت است.

گفتنی است، همایش قرآنی «ابرار» قرار است همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، با حضور اساتید، قاریان و حافظان بین‌المللی در مصلی شهر بهشهر برگزار شود.

-------------------------------

پایان پیام/۳۴۴