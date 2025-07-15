شورای عالی تنظیم امور دینی افغانستان: منشور عاشورایی نقشه راه امنیت و وحدت در محرم است + ویدئو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام ضامنعلی احمدی، عضو دارالانشای شورای عالی تنظیم امور دینی افغانستان، اعلام کرد که این شورا هر سال با تدوین و انتشار «منشور عاشورایی»، برای برگزاری منظم و امن مراسم محرم برنامهریزی میکند.
به گفته احمدی، این منشور شامل چند بخش مهم است؛ بخشی از آن از حکومت میخواهد امنیت کامل مراسم عزاداری را تأمین کند.
بخش دیگری از این سند به علمای دین توصیه میکند در سخنرانیها به تبیین اهداف نهضت عاشورا، تقویت وحدت ملی و پرهیز از تفرقه بپردازند.
همچنین، در این منشور دستورالعملهایی برای عزاداران و توصیههایی به رسانهها جهت پوشش صحیح مراسم و جلوگیری از حاشیهسازی درج شده است.
