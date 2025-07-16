  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

بمباران جنوب سوریه از سوی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی

۲۵ تیر ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۲
کد خبر: 1708254
بمباران جنوب سوریه از سوی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی

جنگنده های رژیم صهیونیستی، حملات هوایی خود به جنوب سوریه را از سرگرفتند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگنده های رژیم صهیونیستی، حملات هوایی خود به جنوب سوریه را از سرگرفتند.

جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی منطقه الشقراویه در اطراف شهر سویدا را بمباران کردند.

یک کاروان نظامی دولت موقت سوریه نیز که از دمشق به سوی استان سویدا در حرکت بود هدف بمباران قرار گرفت.

برخی رسانه های محلی نیز از هدف قرار گرفتن چند خودروی حامل راکت انداز گراد در غرب سویدا خبر می دهند.

رسانه های سوریه از آماده باش حداکثری نیروهای وابسته به دولت موقت سوریه و در دمشق و برپایی پست های ایست و بازرسی در اطراف محله های قدیم پایتخت خبر دادند.

..................................

پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha