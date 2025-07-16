به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگنده های رژیم صهیونیستی، حملات هوایی خود به جنوب سوریه را از سرگرفتند.

جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی منطقه الشقراویه در اطراف شهر سویدا را بمباران کردند.

یک کاروان نظامی دولت موقت سوریه نیز که از دمشق به سوی استان سویدا در حرکت بود هدف بمباران قرار گرفت.

برخی رسانه های محلی نیز از هدف قرار گرفتن چند خودروی حامل راکت انداز گراد در غرب سویدا خبر می دهند.

رسانه های سوریه از آماده باش حداکثری نیروهای وابسته به دولت موقت سوریه و در دمشق و برپایی پست های ایست و بازرسی در اطراف محله های قدیم پایتخت خبر دادند.

