۳ عضو حقوقدان شورای نگهبان با رأی مجلس انتخاب شدند

۲۵ تیر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه عضو حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس، انتخاب سه عضو حقوقدان شورای نگهبان از بین ۶ کاندیدای عضویت معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در ابتدا هر ۶ کاندیدای عضویت در شورای نگهبان به تشریح برنامه های خود پرداختند و سپس کارت های اعلام رای بین نمایندگان توزیع شد.

با رای نمایندگان مجلس، هادی طحان نظیف با ۲۵۷ رای، غلامرضا مولابیگی با ۲۲۶ رای و بهزاد پورسید با ۱۷۸ رای از مجموع ۲۶۹ رای به عنوان سه حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند.

