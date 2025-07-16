به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ناصر کنعانی با انتشار ویدئویی از درگیریهای خونین در سوریه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: تحولات دهه اخیر سوریه بخشی از جنگ تمدنی غرب علیه جهان اسلام است. درگیریهای خونین جنوب سوریه میان مسلحین جماعت جولانی و دروزیهای این کشور و مداخله نظامی اسرائیل، نمای حقیقی رهایی و آزادیای است که آمریکا و اروپا به مردم این کشور برای قیام علیه دولت قانونی سوریه وعده داده بودند!
دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که شمار قربانیان درگیریها در استان السویداء در جنوب سوریه به ۲۰۳ نفر افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، از مجموع قربانیان، ۹۲ نفر از دروزیها (از جمله ۲۱ غیرنظامی که توسط نیروهای وزارت دفاع و کشور سوریه اعدام شدهاند)، ۹۳ نفر از نیروهای دولتی و ۱۸ نفر از عناصر عشایر هستند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه همچنین گزارش داد که نیروهای مسلح وابسته به دولت سوریه ۱۲ غیرنظامی دروزی، از جمله ۲ زن و ۲ کودک، را در السویداء اعدام میدانی کردهاند.
در همین راستا، جنبش «رجال الکرامه» نیز اعلام کرد که بیش از ۵۰ تن از عناصر آن در درگیریهای السویداء کشته شدهاند.
