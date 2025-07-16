به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خانه حکمت ایران در وین با همکاری مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب و بنیاد ایرانشناسی، از اساتید و متخصصان سراسر جهان دعوت کرد تا با ارسال مقالات خود در سمینار بینالمللی «تمدن ایرانی-اسلامی؛ هویت، مؤلفها و شکوه تاریخی» مشارکت کنند.
این رویداد که قرار است در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ (اول آبان سال جاری) بهصورت حضوری و آنلاین برگزار شود، فرصتی بینظیر برای کاوش عمیق در ریشهها، اجزا و تأثیرات ماندگار تمدن ایرانی-اسلامی فراهم میآورد.
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات به این سمینار که به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵( ۳۱ شهریور سال جاری) تعیین شده است.
محورهای اصلی این رویداد شامل هویت تمدنی و پایههای معنوی، نقش زبان پارسی در تداوم فرهنگی، سنت و نوآوری در پیشرفت تاریخی، وحدت در کثرت قومی، زبانی و دینی و همچنین بیانهای ملموس تمدن در هنر، معماری و ادبیات است. همچنین، نظریه «ایرانشهر» و مدلهای شهری-فرهنگی، عناصر وحدتبخش تمدن ایرانی در طول تاریخ و رابطه متقابل اسلام و ایران از دیگر موضوعات کلیدی این سمینار خواهند بود.
رضا غلامی، مسئول برگزاری سمینار، گفت: «این سمینار فرصتی است تا پژوهشگران از زوایای مختلف به بررسی غنای تمدن ایرانی-اسلامی بپردازند و میراث فرهنگی و معنوی آن را در سطح جهانی به نمایش گذارند. ما مشتاقانه منتظر دریافت دیدگاههای نوآورانه و تحقیقی هستیم که این میراث را به نسلهای آینده منتقل کند.»
چکیده مقالات (با طول ۳۰۰ تا ۵۰۰ کلمه) باید تا تاریخ تعیینشده از طریق پورتال رسمی رویداد در وبسایت https://wisdomhouse.at/ ارسال شوند.
مقالات برگزیده در پنلهای علمی ارائه خواهند شد و شانس انتشار در مجلات آکادمیک را نیز خواهند داشت.
این رویداد آنلاین امکان مشارکت گستردهتر پژوهشگران از سراسر جهان را فراهم کرده و به تقویت گفتوگوی آکادمیک در این حوزه کمک خواهد کرد. این سمینار نهتنها بهعنوان یک پلتفرم علمی، بلکه بهعنوان فرصتی برای پاسداشت میراث مشترک بشری شناخته میشود.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام میتوانند به وبسایت رسمی رویداد مراجعه کنند.
