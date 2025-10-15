مجله «قرآن، فرهنگ و تمدن» به رتبه «الف» ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجله «قرآن، فرهنگ و تمدن» دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم رتبه «الف» مجلات را از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کرد.
وزارت علوم در راستای ارزیابی و رتبهبندی مجلات علمی-پژوهشی کشور، آنها را در سه گروه الف، ب و ج طبقهبندی میکند که رتبه «الف»، بالاترین رتبه برای مجلات داخلی و نشاندهنده کیفیت بسیار بالا، فرآیند داوری دقیق، استانداردهای بینالمللی نزدیک، و تأثیرگذاری علمی قابل توجه می باشد.
مجله «قرآن، تمدن و فرهنگ» پیش از این نیز نمایه بین المللی دوآج(DOAJ) را کسب نموده بود.
کلیه فرایند انتشار این نشریه در دانشکده علوم قرآنی اصفهان صورت می پذیرد و حجت الاسلام والمسلمین سید احمد سجادی جزی مدیر مسئول نشریه و دکتر محمدعلی چلونگر سردبیر این نشریه می باشند.
این نشریه که به صورت فصلنامه منتشر می شود، در پی آن است که با ارائه مقالات اندیشمندان و فرهیختگان، به تبیین تمدن اسلامی و همخوانی آن با فرهنگ غنی دینی که از سرچشمه قرآن و کلام معصومین سیراب میشود، بپردازد.
