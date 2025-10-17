به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پژوهشگاه رویان اعلام کرد؛ پس از وقفهای کوتاه در مسیر برگزاری پنجمین سمینار ملی فناوریهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی، این بار صدای علم و گفتگوی اندیشهها با رویکردی نو و برنامهریزی گسترده، در آبانماه سال جاری برگزار میشود.
بر اساس اعلام پژوهشگاه رویان، این رویداد علمی که پیشتر قرار بود در خردادماه برگزار شود، اکنون با هدف گسترش دانش و تبادل تجارب در حوزه فناوریهای نوین جایگزین حیوانات آزمایشگاهی، در تاریخ ۱۴ و ۱۵ آبانماه میزبان اساتید، پژوهشگران و علاقهمندان این حوزه خواهد بود.
این سمینار ملی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پژوهشگاه رویان، کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی و دانشگاه علم و فرهنگ به صورت حضوری و با امتیاز بازآموزی برگزار خواهد شد.
عناوین نشستهای تخصصی پنجمین سمینار ملی فناوریهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی به شرح زیر است: ۱. تبیین مبانی کاربرد روشهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش و آموزش ۲. روشهای in silico: جایگزینی نوین برای آزمایشهای حیوانی در پژوهشهای زیست پزشکی ۳. از مدلهای حیوانی تا مدلهای محاسباتی: آیا هوش مصنوعی میتواند جایگزین کامل آزمایشهای حیوانی شود؟ ۴. مدلهای پیشران فناور پایه جهت جایگزینی مدلهای حیوانی ۵. اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی ۶. مدلهای حیوانی جایگزین جوندگان
علاقهمندان برای ثبتنام در این کنفرانس میتوانند به نشانی زیر مراجعه کنند.
https://www.royan-edu.ir/DoreList?id=783
