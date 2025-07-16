فرمانده‌ کل ارتش: دشمن شکست بزرگی خورد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای ارتش در جنگ ۱۲ روزه و در جمع خبرنگاران عنوان کرد: شهدا کار بزرگی انجام دادند و نقشههای شوم دشمن را خنثی کردند.
وی افزود: دشمن نقشههای شومی برای کشور ما داشت که البته خیال خامی بود و با خون پاک شهدای عزیزمان همه آن نقشهها خنثی شد و دشمن شکست بزرگی خورد.
سرلشکر حاتمی خطاب به خانوادههای شهدا اظهار داشت: شما حق بزرگی بر گردن تک تک آحاد ملت ایران دارید، انشاءالله بتوانیم حق شما را ادا کنیم.
