به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمدعلی باقری» امروز چهارشنبه، 25 تیر 1404 در جمع هیأت‌های مذهبی استان مازندران اظهار کرد: در حدود ۵ هزار هیأت در استان پویش هرخانه یک پرچم جمهوری اسلامی را اجرا خواهند کرد.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان مازندران افزود: هیئات مذهبی مشعل داران، میدان داران و خیمه داران عرصه فرهنگی و تبیین هستند و باتوجه به فرمایش مقام معظم رهبری درباره ایران و تاکید که باید از دستاوردهای جمهوری اسلامی دفاع و تبیین شود، هیئات مذهبی مازندران باتوجه به اجرای طرح حماسه هیئت، مهرواره هوای نو، برنامه‌های متنوع در دهه اول محرم، امروز هیأت‌ها با مشعل داری در میدان، از حقانیت ملت ایران، تبیین سنت وسیره امیراامومنین و فرزندانش میدان داری و پرچم داری می‌کنند.

وی افزود: پرچم ایران مقدس و نشأت گرفته از خون صدها شهید مهین اسلامی که اهمیت آن از کربلا و قیام امام حسین (ع) کمتر نیست چون صدها هزار از ملت ایران برای کیان و خاک وطن جانشان را فدا کردند.

باقری خاطرنشان کرد: شورای هیئات مذهبی دراین برهه از زمان با اطاعت از فرمامین امامین انقلاب طرح پویش نصب یک پرچم در هر خانه را با همکاری مردم قهرمان ایران در کنار نصب پرچم امام حسین (ع) اجرا می‌کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان مازندران تاکید کرد: هیأت‌ها پیشران و مدیریت فرهنگی جامعه را باهمکاری تشکل‌های دینی عهده دار و نقش آفرینی می‌کنند و ایران جان ما با خون شهیدان رویش و امروز نهال تنومند تبدیل شده است.

