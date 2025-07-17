به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع لبنانی از تصمیم دادگاه فرانسه برای آزادی «جورج عبدالله» مبارز برجسته لبنانی در تاریخ ۲۵ جولای جاری خبر دادند.

به گزارش رسانه‌های لبنانی، دادگاه فرانسه بعد از ۴۱ سال حکم آزادی جورج عبدالله را صادر کرده است.

ژان لویی شالانسه، وکیل مدافع جورج عبدالله ضمن اعلام این خبر به شبکه المیادین گفت که در ۲۵ جولای جاری جورج عبدالله آزاد خواهد شد.

وی افزود: بازداشت جورج عبدالله یک تصمیم سیاسی بود و بعد از ۴۱ سال آزاد خواهد شد و به بیروت برمی‌گردد.

خبرنگار المیادین در پاریس هم گزارش داد که سفارت لبنان در فرانسه اقدامات لازم را برای انتقال جورج عبدالله به فرودگاه و آماده سازی جهت بازگشت او به لبنان انجام خواهد داد.

به گزارش تسنیم، جورج ابراهیم عبدالله مبارز لبنانی علیه رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۵۱ در روستای القبیات در منطقه عکار لبنان دیده به جهان گشود، وی بعد از اتمام تحصیلاتش مبارزات ضدصهیونیستی خود را در شاخه‌های مختلف آغاز کرد و جنبش متبوع وی در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ میلادی ۵ عملیات را انجام داد. عبدالله در یکی از سفرهای خود به فرانسه در سال ۱۹۸۴ بعد از اینکه از سوی عناصر موساد و مزدوران لبنانی این سازمان جاسوسی تحت تعقیب قرار گرفت، به‌بهانه همراه داشتن کارت شناسایی جعلی بازداشت شد.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در دیدار با اعضای خانواده جورج عبدالله تأکید کرد که موضوع اسارت این مبارز لبنانی یکی از پرونده‌های مقاومت است که حزب‌الله به‌طور مستمر به آن اهتمام ویژه دارد. دولت فرانسه با آزاد نکردن جورج عبدالله، ابتدایی‌ترین قوانین حقوق بشری را زیر پا گذاشته است. ادامه بازداشت جورج عبدالله لکه ننگی در کارنامه فرانسه است که تنها با آزادسازی او پاک می‌شود.

با وجود اینکه دستگاه قضایی فرانسه با شرط ترک خاک این کشور، سال‌ها قبل حکم آزادی عبدالله را صادر کرده بود اما دولت فرانسه همچنان تحت فشارهای آمریکا از اجرای این حکم خودداری می‌کرد. جورج عبدالله که همه جوانی خود را در زندان گذرانده اکنون قرار است در سن ۷۴ سالگی آزاد شود.

