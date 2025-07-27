به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ در ادامه کاروان‌های مردمی کمک به مهاجران برگشتی از ایران، امروز ساکنان نواحی اول و چهارم شهر هرات افغانستان کاروانی متشکل از ۱۰۰ وسیله‌ی نقلیه، از جمله ۸ اتوبوس و تعداد زیادی ماشین شخصی، به سوی مرز اسلام‌قلعه فرستاده شد.

این کاروان با هدف انتقال و امدادرسانی به هم‌وطنان بازگشتی راه‌اندازی شده است.

در مراسم بدرقه این حرکت، مسئولین نواحی ، مشاوران شهردار، نمایندگان مردمی و رؤسای شوراهای مختلف حضور داشتند.

شهردار هرات ضمن قدردانی از این اقدام، از سایر نواحی خواست تا در این روند انسانی مشارکت فعال داشته باشند.

