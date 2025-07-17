به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این روزها تحولات سوریه در صدر اخبار رسانه‌ها و محافل خبری تحلیلی قرار گرفته است. در همین زمینه «شیخ صهیب حبلی» عضو تجمع علمای مسلمان لبنان در گفت‌وگویی با خبرگزاری ابنا، درباره وقایع سوریه و آنچه در سویدا می‌گذرد، توضیحاتی ارائه کرد.

عضو ارشد اتحادیه علمای حامی مقاومت لبنان گفت: طبیعتا ما به‌عنوان مبلغان حق و حقیقت تاکید می‌کنیم که دعوت ما در زمینه این تحولات، جدا از دعوت برای پایان دادن به بی ‌عدالتی، چیزی جز جلوگیری از تجاوز و تحقق اهداف شریعت نیست؛ اهدافی که عبارتند از حفظ سرزمین، وطن، ناموس، جان و مال. اهداف شریعت، حفظ این پنج رکن اصلی به همان صورت حقیقی است.

وی افزود: آنچه امروز در سوریه رخ می‌دهد؛ البته خدا بهتر از ما می‌داند، مشاهده می‌کنیم که دشمن صهیونیستی به‌بهانه دفاع از موحدان دروزی، ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر وارد عمق خاک سوریه شده است. طبیعتا این توطئه‌ای است که دشمن با هماهنگی پیروان، عوامل و سرسپرده‌های خود انجام می‌دهد؛ البته این یک تحلیل است. با این حال، ما کشتن بی‌گناهان را صرف‌نظر از اعتقادات مذهبی، فرقه یا گرایش‌هایشان رد می‌کنیم. کُشتار نه تنها هیچ انسانی بلکه هیچ موجودی جایز نیست. چنانچه قرآن می‌فرماید: «ولا تقتلوا النفس التی حرم الله إلا بالحق»؛ و کسی را که خدا کشتنش را حرام کرده [و به جانش حرمت نهاده] جز به حق نکشید.

عضو تجمع علمای مسلمان لبنان با محکوم کردن جنایت صورت‌گرفته توسط عناصر تروریستی در منطقه اضافه کرد: کشتار مردم، به‌ویژه سالخوردگان، زنان، کودکان و پرستاران، زن و مرد به دلایل مذهبی جایز نیست. چنین اقدامی، تصویر اسلام، قرآن و سنت را مخدوش می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این افراد در چارچوب برنامه‌های مشخصی عمل می ‌کنند گفت: عناصر تروریستی آنچه را که از آنها خواسته شده و آنچه دستور داده شده را انجام می‌دهند. من معتقدم که این یک سناریو است. متجاوزان وارد خاک سوریه شدند و اهدافی را برای مرحله پس از تجاوز دارند.

شیخ صهیب حبلی با اشاره به تجاوز آشکار صهیونیست‌ها به خاک سوریه به بهانه حمایت از دروزی‌ها تاکید کرد: سرباز صهیونیستی که به‌بهانه دفاع، تجاوز می‌کند، قطعا از روی علاقه و دوست‌داشتن کسی نیست، بلکه توجیهاتی برای ورود است، طمع‌ورزی‌های اسرائیل بی‌پایان است، طمع‌هایی که معروف به «از دریا تا رود» است.

...........................

پایان پیام