به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که غزه همچنان شاهد یکی از تلخ‌ترین فجایع انسانی تاریخ معاصر است و زیر بار سنگین حملات و محاصره، نفس‌های آخر را می‌کشد، پرسش‌های اساسی درباره کارایی قوانین بین‌المللی و مسئولیت نهادهای جهانی برای حفاظت از جان و حقوق مردم بی‌دفاع فلسطین بیش از پیش مطرح می‌شود. در حالی که سازمان ملل متحد و شورای امنیت، طبق منشور خود، وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارند، اما شاهد فلج شدن اراده بین‌المللی در برابر جنایات جنگی و نقض آشکار حقوق بشر هستیم.

«محمد محمود رفعت» فعال سیاسی و حقوقدان مصری، با اشاره به سابقه اقدامات حقوقی بین‌المللی، از جمله رأی بیش از صد سال پیش دیوان بین‌المللی دادگستری درباره مسجدالاقصی، بر ضرورت پیگیری حقوقی عاملان این فجایع و اتخاذ رویکردی قاطعانه از سوی کشورهای عربی و اسلامی تأکید می‌کند.

رئیس حزب «وفاق ملی» مصر، در تشریح کارکرد قوانین و حقوق بین‌الملل برای پیگرد عاملان جنایت علیه مردم فلسطین، به ویژه مردم غزه که از کمترین حقوق انسانی محروم شده‌اند و فاجعه انسانی واقعی علیه آن‌ها در حال شکل‌گیری است، به خبرگزاری ابنا می‌گوید: برای اینکه جهان صدای ما را به عنوان عرب و مسلمان بشنود، باید در مواضع خود متحد شویم و بر اساس حق خود با تمام جهان روبرو شویم.

ضرورت پایبندی به قوانین بین‌المللی و مجازات متخلفان

افراد بسیاری باید بر وجود قوانین بین‌المللی که بر اعمال و تعامل کشورها حاکم است، تأکید کرده و در صورت نقض آن‌ها، رهبران این کشورها را مجازات کنند. در غیر این صورت، جهان در هرج و مرج فرو خواهد رفت و تجاوز دولت‌ها و گروه‌ها بدون بازدارندگی یا پاسخگویی، به نابودی آن منجر خواهد شد. وی افزود: سازمان ملل متحد، بزرگترین سازمان بین‌المللی که در حال حاضر شامل تمام کشورهای جهان است، در فصل هفتم به شورای امنیت دستور داده است تا برای جلوگیری و دفع متجاوز از ابزار زور و قدرت استفاده کند. با این حال، شورای امنیت هنوز این کار را نکرده است، زیرا گروه ۱+۵ از قدرت وتو برخوردار است و هر اقدامی را که شورای امنیت باید انجام دهد، وتو می‌کند.

رای دیوان بین‌المللی دادگستری و بی‌توجهی به آن

این حقوقدان مصری گفت: پیش از این، کنوانسیون وین ۱۹۴۸ و پروتکل ۱۹۷۷ آن، حقوق و تضمین‌هایی را برای حفظ حق حیات بشر ایجاد کرده بودند. دیوان بین‌المللی دادگستری بیش از صد سال پیش تصمیمی را با حضور قضاتی از سراسر جهان، حقوقدانان، باستان‌شناسان و مورخان که هیچ‌کدام عرب یا مسلمان نبودند، برای حل اختلاف بر سر حقانیت مسلمانان در مسجد الاقصی و اینکه آیا سایر یهودیان در آنجا حقوق تاریخی دارند یا خیر، صادر کرد. دادگاه به این نتیجه رسید که مسلمانان حق انحصاری بر مسجد الاقصی و قدس دارند، نه یهودیان. وی افزود: با وجود گذشت صد سال از صدور این تصمیم، هیچ یک از مسلمانان یا عرب‌ها در مواجهه با صهیونیست‌هایی که به مسجدالاقصی حمله می‌کنند، اهتمامی به ترویج، انتشار یا پایبندی به آن نشان نداده‌اند، تا جایی که آن‌ها حتی مسلمانان را از حق اقامه نماز در این مسجد محروم کرده و ادعا می‌کنند که دیوار معبد در آنجا قرار دارد، ادعایی که در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری رد شد.

دعوت به اتحاد و پیگیری حقوق از طریق مجامع بین‌المللی

محمود رفعت تاکید کرد: همه کشورهای عربی و اسلامی باید به حق مسلم خود که مبتنی بر رای دادگاه‌های بین‌المللی و به حکم واقعیت تاریخی و جغرافیایی است، پایبند باشند و برای اقدام علیه عاملان جنایات، پیگرد قانونی و اعمال مجازات علیه آن‌ها به دیوان کیفری بین‌المللی مراجعه کنند.

وی افزود: برای اینکه جهان صدای ما را به عنوان عرب و مسلمان بشنود، باید در مواضع خود متحد شویم و بر اساس حق خود با تمام جهان روبرو شویم، چرا که حق بدون وجود نیرو و قدرتی که از آن محافظت کند، از دست می‌رود.

انتقاد از ضعف حاکمان و نقش الگوی مقاومت ایران

این حقوقدان مصری تاکید کرد: این ادعا که فردی مانند «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل می‌تواند همه عرب‌ها و مسلمانان را به چالش بکشد، حقوق ما را سلب کند، مردم ما را بکشد و جرئت کند کودکان، سالمندان و زنانی را در حملات شهید کند، در حالی که جهان نظاره‌گر باشد و اقدامی نکند، قابل قبول نیست.

اکنون به مهمترین سوال می‌رسیم: آیا ملت ما ابزار قوی بودن و بازدارندگی از متجاوزان را از دست داده است؟ یا ما حاکمانی داریم که ترجیح می‌دهند با دشمن صهیونیستی و آمریکا همکاری کنند تا مواضع قدرت خود را حفظ کنند، حتی اگر به قیمت فدا کردن جان ملت‌هایمان باشد؟ به ویژه که ما رهبرانی را از دست داده‌ایم که نماینده خواست و اراده ملت‌ها بوده‌اند. اگرچه ایران مصداق و گواه قدرت ما در مقابله با دشمن است، اما این کشور نباید در حمایت از مقاومت، دفاع از قدس و تلاش برای آزادسازی سرزمین‌ها و ملت‌های اسلامی تنها باشد.

وی افزود: اگر این کشورها متحد بودند و دشمن صهیونیستی و آمریکا را تحریم و به چالش می‌کشیدند، وضعیت جهان تغییر می‌کرد تا جایی که هیچ اقدامی بدون اجازه آنها انجام نمی‌شد. کشورهای عربی و اسلامی ما دارای ثروت و منابع هستند، اما از آن هیچ بهره‌ای برای دفاع از ملت‌هایشان نمی‌برند، بلکه نفت از سرزمین‌هایشان به آسانی استخراج و به عنوان قربانی به آمریکا تقدیم می‌شود تا دشمن صهیونیستی را مسلح کرده و دست به کشتار ملت‌هایمان بزند. این خیانت به ملت، دین و مردم است، بلکه خروج از دین خدایی است که این نعمت را برای دفع ضرر به آنها داده است اما آنها موهبت الهی را نه برای دفع ضرر بلکه برای کشتن ملت‌ها و نابودی میراث‌مان هزینه می‌کنند. وجدان رهبران این کشورها بیدار نمی‌شود، آنها انسان نیستند، بلکه خائن و مزدورانی هستند که بر مردم ما حکومت می‌کنند.

رسانه‌ها باید تاریخ و حقیقت دین را بیش از این ارائه دهند

رئیس حزب «وفاق ملی» مصر با یادآوری تاریخ صدر اسلام افزود: حاکمان کنونی کشورهای عربی یاد نگرفته‌اند که رسول خدا(ص) ارتشی متشکل از سه هزار مبارز را برای جنگ با ارتش روم که بیش از دویست هزار جنگجو از ارتش‌های روم و بیزانس داشت، تجهیز و چهار فرمانده برای ارتش مسلمانان تعیین کرد که هر کدام از آنها در صورت شهادت نفر قبلی، فرماندهی ارتش را بر عهده می‌گرفتند و هنگامیکه سه فرمانده نخست شهید شدند، مسلمانان به رهبری فرمانده چهارم، «خالد بن ولید» در نبرد «موته» پیروز شدند. اکنون چه برای ما پیش آمده است که می‌بینیم ملت فلسطین، کودکان و سالمندان از گرسنگی جان می‌دهند و تحرکی نمی‌کنیم؟ حاکمان ما هم صدا و تصویر کشته شدن ملت را می‌شنوند و فقط تماشا می‌کنند.

محمود رفعت در پایان گفت: بر این اساس، آرمان ما همان مسئله ایمان، دانش و جهاد در راه خداست و از این رو، رسانه‌ها باید تاریخ و حقیقت دین را دوباره ارائه دهند و مردم را به آنچه باید انجام دهند، حتی اگر حاکمان سهل‌انگار و خیانتکار باشند، آگاه کنند. چه بسا آنچه ایران انجام داده و می‌دهد، الگویی برای انسان‌های آزاده و پایبند دین و ملت باشد.

