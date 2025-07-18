جنبلاط سیاستمدار دروزی لبنان، تجاوزات اسرائیل به سوریه و لبنان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ولید جنبلاط سیاستمدار دروزی لبنان امروز جمعه در سخنانی در جمع دروزی‌های این کشور گفت ما باید پیش از ورود به محکومیت آنچه در سوریه جریان دارد، عقل و منطق را حاکم کنیم.

وی با بیان اینکه امروز سویدا فاقد مردان بزرگ است، اظهار داشت جبل العرب در سویداء بخش جدایی ناپذیر سوریه است، در حالی که برخی خواسته دیگری را تحت شعار حمایت مطرح می کنند.

جنبلاط اظهار داشت تشکیل کمیته تحقیق درباره آنچه بر سر مردم ما در سویداء و نیز بدوی ها آمده است، ضروری است.

این سیاستمدار دروزی لبنانی در ادامه گفت بدوی ها هم بخش جدایی ناپذیر جبل العرب در سویداء هستند.

جنبلاط بار دیگر تاکید کرد تجاوزات اسرائیل به سوریه و لبنان را محکوم می کنیم.

وی پیش از این نیز، هدف رژیم صهیونیستی را دامن زدن به کشتار و ناامنی و بی ثباتی با بهانه کردن حمایت از دروزیها عنوان کرده بود

