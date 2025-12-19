به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اسلامی مهاجران افغانستان در شهر مونیخ آلمان اعلام کرد که روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه، همزمان با سالگرد وفات مولانا جلال‌الدین بلخی، مراسم فرهنگی را در این مرکز برگزار کرد.

در این برنامه، جمعی از علما، اساتید، نویسندگان و ادیبان از جمله مولانا محمد شعیب صیقل، مولانا عبادالله سلطانی، دکتر مسعود ترشتوال و عبدالمالک عطش حضور خواهند داشت.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در این محفل درباره عرفان اسلامی و آثار مولانا جلال‌الدین بلخی سخنرانی شد و مباحث علمی و فرهنگی مرتبط با اندیشه‌های این شاعر و عارف برجسته جهان اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

.............

پایان پیام/