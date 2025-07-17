ویدیو | بلندپروازی اسرائیل برای تسلط بر سوریه و تجزیه آن

کد خبر: 1708968

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برخی رسانه‌های غیررسمی مدعی هستند در پی خلا قدرت ناشی از سقوط احتمالی دولت مرکزی در سوریه، رژیم صهیونیستی با طرحی راهبردی تحت عنوان «دالان داوود» در صدد گسترش نفوذ خود از بلندی‌های جولان تا مرزهای عراق برآمده است؛ طرحی چندوجهی با اهداف اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی که می‌تواند توازن قدرت در خاورمیانه را به‌ طور بنیادین دگرگون کند. در همین حال برخی تردید دارند که طرحی به نام «دالان داوود» واقعا در رژیم اسرائیل وجود داشته باشد، زیرا این اصطلاح در رسانه‌های صهیونیستی غایب است.