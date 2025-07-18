ترکیه: ۱۵۳ نفر به اتهام ارتباط با داعش دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی یرلی‌کایا» وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور طی دو هفته گذشته موفق به بازداشت ۱۵۳ نفر به ظن عضویت یا همکاری با گروه تروریستی داعش شده‌اند. این افراد در جریان عملیات همزمانی که در ۲۸ استان ترکیه انجام شد، شناسایی و دستگیر شدند.

وی در پیامی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، افزود: این افراد مظنون به عضویت در سازمان تروریستی داعش، تأمین مالی نهادهای وابسته به آن و همچنین تبلیغ برای این گروه از طریق حساب‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی هستند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، عملیات امنیتی در مناطق مختلف ترکیه از جمله ازمیر در غرب این کشور، هاتای و ماردین در جنوب شرق ترکیه، سامسون در شمال ترکیه و موغلا در جنوب غرب این کشور، انجام شده است.

وزیر کشور ترکیه همچنین تأکید کرد که این موفقیت در نتیجه همکاری تنگاتنگ میان سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MIT) و نهادهای بین‌المللی حاصل شده است.

لازم به ذکر است ترکیه با کشور سوریه مرزی به طول بیش از ۸۰۰ کیلومتر دارد و با توجه به فعالیت‌های مستمر داعش در جنوب سوریه، همواره در معرض تهدیدهای تروریستی قرار دارد. گروه تروریستی داعش در ماه مه سال جاری مسئولیت حمله‌ای علیه نیروهای حکومت جولانی در جنوب سوریه را بر عهده گرفته بود.

