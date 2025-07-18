سخنگوی حماس: آماده ادامه نبرد طولانی و فرسایشی علیه نیروهای اشغالگر هستیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنان ابوعبیده سخنگوی گردانهای شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس برای اولین بار از ششم مارس گذشته منتشر شد.

سخنگوی گردان‌های قسام در این سخنان ویدئویی که اولین سخنرانی پس از هجدهم مارس است و از شبکه الجزیره پخش شد، گفت چهار ماه از زمانی که دشمن تجاوزات خود را پس از عهدشکنی و نقض پیمان و پشت پا زدن به توافقی آغاز کرد که با مقاومت منعقد کرد، گذشت.

وی افزود ما طی ماههای گذشته، صدها نظامی صهیونیست را به هلاکت رسانده یا زخمی کردیم، هزاران نظامی دشمن هم به بیماریهای روانی و صدمات روحی مبتلا شده اند.

سخنگوی قسام گفت رزمندگان ما، پس از درس گرفتن از طولانی ترین جنگ، دشمن را با تاکتیکها و شیوه های جدید غافلگیر می کنند.

وی افزود رزمندگان طی هفته های گذشته طی چندین عملیات برای به اسارت گرفتن نظامیان صهیونیست تلاش کردند.

سخنگوی قسام تصریح کرد مقاومت غزه، بزرگترین مکتب نظامی مقاومت مردمی در رویارویی با اشغالگران سرزمین خود در تاریخ معاصر است.

وی تاکید کرد مقاومت برای ادامه نبرد فرسایشی طولانی علیه نظامیان صهیونیست صرف نظر از آنکه شکل تجاوزات و طرحهایشان چگونه باشد، کاملا آمادگی دارد.

سخنگوی قسام گفت راهبرد فرماندهی قسام در این مرحله، وارد کردن تلفات و ضربات مرگبار به دشمن و انجام عملیات منحصر به فرد و تلاش برای اسیر گرفتن نظامیانش است.

وی تاکید کرد اگر حکومت تروریستی دشمن ادامه جنگ نسل کشی را برگزیده، در حقیقت پذیرش تابوتهای جنازه های نظامیان و افسرانش را انتخاب کرده است.

سخنگوی قسام گفت شاهد خیانت شرم آور هم خون های عرب خود هستیم، و فقط شرافتمندان امت حمایت می کنند.

وی خاطر نشان کرد برخی از عملیاتهای اسیر گرفتن دشمن در آستانه موفقیت بود، اگر دشمن از شیوه کشتن نظامیانش استفاده نمی کرد.

سخنگوی قسام تاکید کرد رزمندگان ما در کنار گروههای مقاومت، با ایمان بی نظیر، سرسختی شدید و اراده شکست ناپذیر و پولادین وارد نبرد نابرابری با دشمن شده اند.

وی اظهار داشت از مردم عزیز یمن و نیروهای مسلح آن تشکر می کنیم، برادران صادق و وفادار انصارالله، جبهه تاثیرگذاری را بر دشمن تحمیل کردند.

سخنگوی قسام ادامه داد دشمن ما از حمایت قوی ترین قدرتهای ظالم جهان بهره می برد که ارسال سلاح و مهمات را یک لحظه برای این دشمن متوقف نکرده اند.

نظامها و گروههای امت ما در برابر کشتار دهها هزار نفر از برادرانشان و گرسنگی آنها تماشاچی هستند.

وی گفت خون دهها هزار انسان بیگناه در غزه بر گردن سران امت اسلامی و عربی و نخبگان و علمای آنها سنگینی می کند، که با سکوت خود، مردم غزه را تنها گذاشته اند.

سخنگوی قسام، سکوت و خیانت سران عرب را مهمترین عاملی دانست که رژیم صهیونیستی با خیال آسوده از هرگونه مجازات به کشتار مردم غزه می پردازد.

وی خطاب به سران سازشکار عرب گفت: ای سران امت عرب، نخبگان و علما، شما دشمنان ما در برابر خداوند هستید، شما دشمن هر کودک یتیم و هر کودک گرسنه هستید، شما با سکوتتان، آنها را تنها گذاشتند و به آنها پشت کردید. آیا یک امت بزرگ قادر نیست آب و غذا و دارو را برای گرسنگان در غزه وارد کند؟

وی در ادامه گفت از موضع هیئت مذاکره کننده مقاومت فلسطین در مذاکرات غیر مستقیم با دشمن با تمام قوا حمایت می کنیم.

سخنگوی قسام ادامه داد ما طی ماههای اخیر یک قرارداد فراگیر را بارها پیشنهاد دادیم که بر اساس آن تمام اسیران دشمن یک باره آزاد شوند، ولی نتانیاهو، این جنایتکار جنگی و وزیرانش این پیشنهاد را رد کردند.

..............................

پایان پیام/