به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امارات متحده عربی ‌محکومیت و مخالفت شدید خود را از طرح اسرائیل برای انتقال اداره و نظارت بر حرم ابراهیمی از وزارت اوقاف و امور مذهبی فلسطین و شهرداری الخلیل به شورای مذهبی یهودیان در شهرک کریات اربع ابراز کرد.

به گزارش خبرگزاری امارات، وام، وزارت ‌خارجه امارات متحده عربی امروز -جمعه- در بیانیه‌ای تأیید کرد که این اقدام «نشان دهنده نقض جدی وضعیت موجود تاریخی و قانونی در حرم ابراهیمی است».

در این بیانیه بر «اهمیت احترام به وضعیت موجود در اماکن مقدس و لزوم توقف همه اقدامات یکجانبه و تحریک‌آمیز که می‌تواند سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بی‌ثبات کند و تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به آرامش را تضعیف کند» تأکید شده است.

