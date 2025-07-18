  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

قطر: انتقال مدیریت حرم ابراهیمی به شورای دینی یهودی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است

۲۷ تیر ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۶
کد خبر: 1709103
قطر: انتقال مدیریت حرم ابراهیمی به شورای دینی یهودی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است

وزارت امور خارجه قطر به شدت اقدام رژیم صهیونیستی در انتقال مدیریت حرم ابراهیمی به شورای دینی یهودی را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین‌المللی و تحریک احساسات مسلمانان دانست. قطر از جامعه جهانی خواست تا در برابر این اقدامات اشغالگرانه که تهدیدی برای هویت فلسطینیان است، واکنش نشان دهد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای اقدام رژیم صهیونیستی به انتقال مدیریت حرم ابراهیمی در الخلیل از وزارت اوقاف فلسطین به شورای دینی یهودی را محکوم کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در این بیانیه آمده است که این طرح، نقض فاحش قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل و همچنین تحریک احساسات مسلمانان محسوب می‌شود.

قطر به شدت با هرگونه تلاش برای دست‌اندازی به وضعیت تاریخی و حقوقی حرم ابراهیمی و دیگر اماکن مقدس فلسطینیان مخالفت کرده و از جامعه بین‌الملل خواست مسئولیت‌های خود را برای جلوگیری از این اقدامات اشغالگرانه که به منزله پاکسازی هویت فلسطینیان است، به‌درستی ایفا کند.

این بیانیه تأکید می‌کند که حفظ وضعیت قانونی و تاریخی اماکن مقدس در فلسطین از اهمیت حیاتی برخوردار است و هر گونه تغییر در آن‌ها پیامدهای جدی برای ثبات منطقه خواهد داشت.

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha