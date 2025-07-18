به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیهای اقدام رژیم صهیونیستی به انتقال مدیریت حرم ابراهیمی در الخلیل از وزارت اوقاف فلسطین به شورای دینی یهودی را محکوم کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در این بیانیه آمده است که این طرح، نقض فاحش قوانین بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل و همچنین تحریک احساسات مسلمانان محسوب میشود.
قطر به شدت با هرگونه تلاش برای دستاندازی به وضعیت تاریخی و حقوقی حرم ابراهیمی و دیگر اماکن مقدس فلسطینیان مخالفت کرده و از جامعه بینالملل خواست مسئولیتهای خود را برای جلوگیری از این اقدامات اشغالگرانه که به منزله پاکسازی هویت فلسطینیان است، بهدرستی ایفا کند.
این بیانیه تأکید میکند که حفظ وضعیت قانونی و تاریخی اماکن مقدس در فلسطین از اهمیت حیاتی برخوردار است و هر گونه تغییر در آنها پیامدهای جدی برای ثبات منطقه خواهد داشت.
