بقائی: رویکرد اروپا نسبت به سوریه نمونه آشکار از دستکاری واقعیت است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه سرویس خارجی اتحادیه اروپا که تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه را با عنوان "بالا گرفتن تنش در خاک سوریه" توصیف کرده است، نوشت: اتحادیه اروپا تجاوز نظامی آشکار اسرائیل را «بالا گرفتن تنش در خاک سوریه» توصیف کرده و بدین ترتیب حتی تظاهر به پایبندی به اصول اخلاقی را نیز کنار گذاشته است.

وی تصریح کرد: این نمونه‌ای آشکار از دستکاری واقعیت و پنهان کردن «همدستی» زیر ظاهر «دیپلماسی» است.

بقائی افزود: ایران با پیشینه‌ای پرافتخار در ایستادگی در برابر تجاوز و رفتارهای قانون‌شکنانه، برخوردهای گزینشی و استانداردهای دوگانه را قاطعانه رد می‌کند.

وی همچنین نوشت:‌ مثل همیشه ما با مردم سوریه هستیم و با صدای بلند از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کنیم.

