دبیر شورای عالی امنیت ملی: سیاست ایران عدم تغییر در ژئوپلیتیک منطقه است

علی اکبر احمدیان نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان روز شنبه در تماس تلفنی موضوعات منطقه‌ای و دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

آرمن گریگوریان در این تماس گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات با طرف آذری ارائه و تأکید کرد که در مواضع ارمنستان درخصوص راه‌گذرهای منطقه‌ای تغییری ایجاد نشده است.

دبیر شورای امنیت ملی ایران نیز در این تماس تلفنی با قدردانی از موضع ارمنستان در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران کماکان عدم تغییر در ژئوپلیتیک منطقه است و این را به سود همه طرف‌های منطقه‌ای می‌داند.

دو طرف در این مکالمه افزایش روابط از جمله در حوزه اقتصادی را مورد تأکید قرار دادند.

