به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه پس از گفتگوهای امروز در کنسولگری ایران در استانبول گفت: دکتر تخت روانچی و من گفتگویی جدی، صریح و مفصل با مدیران سیاسی سه کشور اروپایی/اتحادیه اروپا داشتیم.
وی افزود: آخرین تحولات مربوط به لغو تحریمها و موضوع هستهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ضمن انتقاد جدی از مواضع آنها در مورد جنگ تجاوزکارانه اخیر علیه مردم ما، مواضع اصولی خود، از جمله در مورد مکانیسم موسوم به اسنپ بک را توضیح دادیم.
او در ادامه بیان کرد: هر دو طرف با ایدههای مشخصی به جلسه آمدند که جنبههای مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت. توافق شد که رایزنیها در این مورد ادامه یابد.
