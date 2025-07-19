به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمود باقری خطیبانی» امروز شنبه، 28 تیر 1404 در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: ثبتنام زائران استان گیلان در سامانه سماح از جمعه ۲۷ تیرماه آغاز شده و در نخستین ۲۴ ساعت، ۱۷۷۸ نفر نسبت به نامنویسی اقدام کردهاند. این روند همچنان ادامه دارد و انتظار میرود در روزهای آتی افزایش یابد.
دبیر ستاد اربعین حسینی استان گیلان، افزود: زائرانی که در سامانه سماح ثبتنام میکنند، از خدماتی نظیر پوشش بیمهای و امکان دریافت ارز ویژه اربعین برخوردار خواهند شد. همچنین اطلاعات ثبتنامشدگان، از جمله تعداد و بازه زمانی سفر، مبنای اصلی در تصمیمگیریهای ستادهای اربعین برای خدمترسانی بهتر به زوار است.
وی تأکید کرد: ثبتنام زودهنگام زائران، امکان برنامهریزی دقیقتر برای حوزههای مختلف از جمله تخصیص ناوگان حملونقل، تسهیل عبور از مرزها، تأمین اسکان، تغذیه و خدمات درمانی را فراهم میسازد.
باقری خطیبانی با اشاره به اینکه ثبتنام در سامانه سماح برای همه مردم بهراحتی قابل انجام است، گفت: فرآیند ثبتنام کاملاً ساده بوده و متقاضیان میتوانند بدون مراجعه حضوری، از طریق اینترنت و در مدت زمان کوتاه، ثبتنام خود را انجام دهند.
دبیر ستاد اربعین استان گیلان در پایان خاطرنشان کرد: راهپیمایی عظیم اربعین، جلوهای از عشق و وحدت امت اسلامی است. مشارکت منظم و بهموقع مردم، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمترسانی و مدیریت موفق این رویداد معنوی ایفا خواهد کرد.
