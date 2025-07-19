به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله غلامعلی نعیم‌آبادی نماینده کنونی مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و نماینده پیشین ولی فقیه در هرمزگان ساعتی پیش دار فانی را وداع گفت.

ولادت و تحصیل

آیت‌الله نعیم‌آبادی در سال ۱۳۲۳ در خانواده‌ای روحانی چشم به جهان گشود و از همان کودکی با مکتب علم و معرفت مأنوس شد. تحصیل رسمی را در تهران آغاز کرد و سپس با عزیمت به حوزه علمیه قم، در محضر بزرگانی چون آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی، آیت‌الله‌العظمی حائری، آیت‌الله محقق داماد و شهید مفتح به مراتب عالی علمی دست یافت.

او عالمی بود که علم، سیاست و خدمت را توأمان در مسیر زندگی خود قرار داد؛ از امامت جمعه دامغان تا سال‌ها زعامت دینی در استان هرمزگان، همواره تلاش کرد تا همدل‌کننده دل‌ها و پیونددهنده مردم باشد. در دوران حکومت پهلوی، سه بار به دلیل روشنگری‌های سیاسی‌اش دستگیر شد و مجموعاً بیش از سه سال را در زندان گذراند.

خدمات فرهنگی و علمی

تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، تدریس در حوزه و دانشگاه، تربیت روحانیون توانمند، ساخت ده‌ها مسجد و خانه عالم در اقصی نقاط هرمزگان، پیگیری احداث مصلی بزرگ بندرعباس و پایه‌گذاری حوزه علمیه خواهران، بخشی از خدمات ماندگار ایشان در عرصه فرهنگی و دینی کشور است.

آثار علمی آیت‌الله نعیم‌آبادی نیز گنجینه‌ای گران‌بهاست؛ از مباحث کلامی و اعتقادی تا تفاسیر قرآنی و مباحث اجتماعی. کتاب‌هایی چون داروینیسم از دیدگاه دانش و مذهب، نماز زیباترین الگوی پرستش، تحریف در آموزه‌های دینی، غدیر در آینه تاریخ، نماز درمانی و قرآن به روایت نهج‌البلاغه تنها نمونه‌ای از ده‌ها اثر مکتوب اوست که برخی به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده‌اند.

آیت‌الله نعیم‌آبادی نه‌تنها عالمی متفکر، بلکه مدیری مصلح و شخصیتی وحدت‌آفرین بود که خاطره‌اش در دل مردم، به‌ویژه مردم قدرشناس هرمزگان، ماندگار خواهد بود. روحش شاد و راهش پررهرو باد.

.......................

پایان پیام