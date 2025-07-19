به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حادثه آتش‌سوزی در واحد ۷۰ این پالایشگاه با تلاش بی‌وقفه تیم‌های عملیاتی و امدادی به طور کامل مهار شد.

ساعتی پیش آتش سوزی در واحد ۷۰ پالایشگاه آبادان منجر به حضور سریع تیم‌های آتش‌نشانی در این پالایشگاه شد.

طبق اعلام روابط‌عمومی پالایشگاه آبادان، حادثه آتش‌سوزی در واحد ۷۰ این پالایشگاه با تلاش بی‌وقفه تیم‌های عملیاتی و امدادی به طور کامل مهار شده است.

تولید پالایشگاه با بهره‌گیری از ظرفیت خالی دیگر واحدها، پایدار و بدون اختلال در جریان است.

بر اساس بررسی‌های اولیه فنی، علت بروز حریق به نشتی یکی از پمپ‌های واحد ۷۰ بازمی‌گردد و هیچ‌گونه شواهدی از خرابکاری یا دخالت عوامل انسانی تا این لحظه مشاهده نشده است.

متاسفانه این حادثه منجر به فوت یک نفر از کارکنان شریف پالایشگاه آبادان شد.

طبق تأکید روابط‌عمومی پالایشگاه آبادان، پیگیری دقیق ابعاد حادثه و دلایل وقوع آن همچنان در دستور کار قرار دارد و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

