انفجار در یک واحد مسکونی در بلوار بعثت قم؛ ۵ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی زندیه مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با اعلام این خبر، اظهار کرد: این حادثه حوالی عصر امروز در یکی از واحدهای مسکونی محدوده بلوار بعثت رخ داد و بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای عملیاتی از دو ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند.
وی با اشاره به مصدوم شدن پنج نفر در این انفجار افزود: نیروهای آتشنشانی در نخستین مرحله اقدام به ایمنسازی محل و امدادرسانی به ساکنان آسیبدیده کردند.
زندیه با بیان اینکه عملیات مهار خطرات احتمالی همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است و کارشناسان سازمان آتشنشانی تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردهاند.
گفتنی است همزمان با حضور آتشنشانی، تیمهای اورژانس نیز در محل حاضر و اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادهاند.
