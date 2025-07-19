روزنامه لبنانی: واشنگتن و ریاض به دنبال کودتایی سفید برای تغییر موازنه قدرت در لبنان هستند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «رضوان الذیب» تحلیلگر لبنانی با اشاره به این موضوع در مطلبی آورده است: نقشه‌های جدیدی برای منطقه، به ویژه سوریه و لبنان در مرحله اول، و سپس اردن و عراق، ترسیم شده است که هدف اصلی آن دفن توافق «سایکس‌پیکو» و ایجاد دولت‌های طایفه‌ای برای اقلیت‌های دروزی، کردی و علوی در سوریه است. این طرح با حمایت کامل آمریکا، چشم‌پوشی اروپایی و ناتوانی عربی اجرا می‌شود و پیامدهای فاجعه‌باری برای منطقه شام خواهد داشت که به نفع اسرائیل است. مدیریت این پرونده بر عهده سفیر آمریکا در ترکیه، تام بریک است.

در این راستا، لبنان با چالش‌ها و تهدیدات بسیار بزرگ و استثنایی مواجه است که وجود این کشور را تهدید می‌کند، اما طبقه سیاسی لبنان به این موضوعات با سبک‌سری و بی‌اعتنایی برخورد می‌کند، چنان که در نشست‌های ملال‌آور مجلس نمایان شد که توجه لبنانی‌ها را جلب نکرد.

در همین حال، تلاش‌های آمریکا و عربستان برای ایجاد یک کودتای سفید در لبنان در جریان است؛ هدف آن تغییر موازنه قوا در کشور است. این تلاش‌ها شامل برنامه‌ریزی برای کسب اکثریت پارلمانی در انتخابات آینده ماه مه است تا به واسطه آن بتوانند کشور را تحت شرایط و شروط خارجی مدیریت کنند.

